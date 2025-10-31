Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François, algemeen directeur van Standard Luik, haalde in het RTBF-programma Sur le Gril uit met een opvallende uitspraak. Volgens hem is het Belgische voetbal gezond, maar zou Standard niet twijfelen als het ooit de kans kreeg om in de Franse Ligue 1 aan te sluiten.

Als u me voorstelt om naar de Ligue 1 te gaan, dan tekent Standard onmiddellijk", zei hij met een glimlach. François benadrukte dat de Pro League volgens hem wel degelijk goed functioneert. “Ons Europese coëfficiënt is sterk, en met vijf Europese tickets is de Belgische competitie aantrekkelijk voor investeerders", stelde hij.

Competitieformat: doorgeduwd door Club Brugge

“Alleen het competitieformat blijft voor discussie zorgen. Onze club blijft voorstander van een competitie met zestien of zelfs veertien ploegen, mét play-offs. Dat blijft een sleutel tot succes.”

Het komende format met achttien clubs vindt hij minder geslaagd. “Dat systeem is vooral doorgeduwd door Club Brugge", klinkt het scherp. “Maar gezien de lopende procedures is het helemaal niet zeker dat dit format behouden blijft. De toekomst van onze competitie ligt nog open.”

Een grensoverschrijdende Beneliga met Nederlandse clubs ziet François dan weer totaal niet zitten. “We hebben niets aan Nic en Nac", grapte hij, verwijzend naar NEC Nijmegen en NAC Breda. “Zelfs wedstrijden tegen Ajax of Feyenoord zouden logistiek al moeilijk worden. Laat staan dat onze fans daar iets bij winnen.”

Ligue 1 is droomcompetitie

Frankrijk, dat zou dan weer een ander verhaal zijn. “De Ligue 1 is een droomcompetitie", geeft François toe. “Wedstrijden spelen in het Vélodrome van Marseille of PSG ontvangen in Sclessin, dat zou fantastisch zijn voor onze supporters. Maar de UEFA houdt vast aan nationale competities en wil geen uitzonderingen toelaten.”

Tot slot vertelde François een anekdote uit 2008, toen Standard en Anderlecht streden om de landstitel. “Ik had voorgesteld om de beslissende wedstrijd op neutraal terrein te spelen, in het Stade de France lachte hij. “Ik had zelfs een akkoord met de tourmanager van Johnny Hallyday om zijn concert een dag uit te stellen. Maar de toenmalige bondsvoorzitter weigerde: een Belgische titel moest in België beslist worden.”

18 reacties
