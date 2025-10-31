Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"

Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp"
Foto: © photonews

Senne Lammens is in korte tijd uitgegroeid tot de nummer één onder de lat bij Manchester United. De jonge doelman, die deze zomer de overstap maakte van Antwerp naar de Premier League, heeft indruk gemaakt in Engeland. Toch blijft zijn hart deels in België, meer bepaald op de Bosuil.

"Old Trafford is de Bosuil maal drie, minstens", zegt Lammens met een glimlach bij Sporza. "Maar dankzij de Bosuil heb ik goed kunnen wennen aan de sfeer hier. Dat stadion, dat publiek… het heeft me voorbereid op wat ik nu meemaak. Ik hoop echt dat het goedkomt met Antwerp, want het doet pijn om hen zo te zien."

Lammens volgt zijn voormalige club nog op de voet. "Ik mis mijn ploegmaats, de staf, de stad. Ik heb er 2,5 jaar gewoond en echt een leven opgebouwd. Antwerp heeft me gevormd, als speler maar ook als mens. Dat vergeet ik nooit."

Oorlog in de kleine baklijn

De overstap naar Engeland bracht ook een ander soort voetbal met zich mee. "Het grootste verschil? Stilstaande fases", vertelt hij. "In de Premier League is het soms oorlog in de kleine baklijn. Ze duwen, trekken, blokkeren — en de scheidsrechters laten meestal doorspelen. Daar moet je je aan aanpassen, maar voor elke keeper is het lastig."

Bij de nationale ploeg blijft Lammens intussen gretig leren van de besten. "Van Thibaut Courtois en Matz Sels steek ik veel op. Hun ervaring in de Premier League helpt me enorm. Maar ik vind ook dat je het zelf moet meemaken. Ik probeer vooral mijn eigen pad te volgen."

Dat pad brengt hem nu op het hoogste niveau, waar zelfs clublegende Peter Schmeichel hem al op de schouder tikte. "Hij zei dat ik mezelf moest blijven. Dat probeer ik te doen", besluit Lammens. "Maar één ding is zeker: de Bosuil vergeet ik nooit."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

