📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

Foto: © photonews

Senne Lammens ontpopt zich tot dé revelatie bij Manchester United. De 23-jarige Belgische doelman straalt rust uit, houdt het doel schoon én verovert de harten van de fans. Nu dook zelfs een foto op van een piepjonge Lammens in een United-shirt.

Senne Lammens is tot nu toe al de beste zomertransfer gebleken van Manchester United, en dat is indrukwekkend. De Belgische doelman had nog nooit echt van het Premier League-niveau geproefd, maar straalt al meer rust uit dan zijn voorgangers.

Waar Andre Onana en Altay Bayindir steeds de mist ingingen, blijft Lammens rustig. De 23-jarige keeper maakte zijn debuut voor United tegen Sunderland en wist meteen een goede indruk achter te laten.

Ruben Amorim zag ook meteen het grote talen van Lammens, en besloot hem te laten staan. Dat bleek een uitstekende beslissing. Met hem in doel verloren The Red Devils nog geen enkele keer.

Was de kleine Senne Lammens al fan van Manchester United?

De fans zijn ook helemaal in de wolken door hun nieuwe doelman. Iedereen die Manchester United liefheeft, ziet een doelman voor de toekomst in Lammens. 

Onlangs verscheen er een foto op sociale media, die de fans helemaal wild maakte. Een 3-jarige Senne Lammens in een shirt van, je raad het nooit, Manchester United.

Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Premier League

