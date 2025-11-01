🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

SK Beveren is momenteel dé ploeg van de Challenger Pro League. Op zaterdagavond speelden ze tegen Club NXT een alweer belangrijk duel met oog op de titel en promotie later dit seizoen. En dan heb je al eens je klasbakken nodig.

Op één gelijkspelletje na won SK Beveren tot dusver alles in de Challenger Pro League. Met 31 op 33 doen ze het dan ook voortreffelijk. Tegen Club NXT wilden ze doorgaan op dat elan richting een 34 op 36.

Op die manier zouden ze ook meteen veel druk kunnen zetten op Beerschot en Kortrijk, die zondag tegen elkaar spelen. Die beide ploegen hebben momenteel respectievelijk 24 en 25 punten, al hebben ze ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Tegen Club NXT was het Jearl Margaritha die als enige een van de vele kansen uit de eerste helft tegen de netten wist te krijgen. Maar de manier waarop mocht er wel zijn.

Jearl Margaritha wordt steeds belangrijker voor SK Beveren

Met een heerlijke krul kon hij van aan de zijkant van de grote rechthoek op enig mooie wijze de 1-0 tegen de touwen schilderen om zo zijn team op rozen te zetten.

Margaritha kwam afgelopen zomer over van Phoenix Rising uit de Verenigde Staten. De 25-jarige Nederlander met ook een paspoort van Curacao is met vier goals en een assist stilaan van groot belang voor de Wase Leeuwen.