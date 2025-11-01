Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Voor Beerschot staat er dit weekend toch wel wat op het spel. Het duel tegen KV Kortrijk zou wel eens van primordiaal belang kunnen worden voor De Mannekes. Al is het ook voor De Kerels van groot belang.

Brian Plat is de voorbije weken steeds belangrijker geworden voor Beerschot. De laatste weken speelde hij steevast mee in de basisploeg en zo maakt hij ook indruk op de coach.

Brian Plat wordt steeds belangrijker voor Beerschot

“Uiteraard ben ik tevreden met het seizoen dat ik tot nu toe speel. Ik krijg veel vertrouwen van de coach, en dat merk je denk ik ook aan mijn spel. Ik probeer in elke situatie rustig te blijven — dat past wel bij mijn persoonlijkheid. Ik blijf graag wat op de achtergrond en probeer daar mijn werk te doen", aldus Plat in een interview op de webstek van Beerschot.

"We hebben vertrouwen in onszelf. De trainers zorgen telkens voor een goed tactisch plan, en als je dan enkele keren op rij wint, groeit dat vertrouwen natuurlijk.” En nu volgt een belangrijke clash met KV Kortrijk op zondag om 16 uur.

Fysieke aspect van belang voor Beerschot en Kortrijk?

"Het resultaat van morgen zal niet bepalen waar we aan het einde van het seizoen staan. Voor ons maakt het niet uit of we nu momenteel eerste, tweede of derde staan. We willen gewoon elke week het beste van onszelf geven, zodat we uiteindelijk eindigen waar we thuishoren.”

Kan het fysieke aspect na een midweekmatch de doorslag geven? “We hebben allebei op hetzelfde moment gespeeld, dus dat kan geen excuus zijn. We hebben al vaker laten zien dat we fysiek sterk staan, dat willen we morgen opnieuw bewijzen.”