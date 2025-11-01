🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

Zulte Waregem neemt het op 1 november op tegen Union SG aan de Gaverbeek in de Elindus Arena. Voor de wedstrijd kwam het team al met een leuke opsteker voor het goede doel, met dank aan de vorige thuiswedstrijd.

De voorbije week was Zulte Waregem op bezoek geweest bij Cercle Brugge in de competitie en bij Belisia Bilzen in de Beker van België, maar tegen Union SG speelden ze opnieuw een thuiswedstrijd.

En dat was meteen ook een voltreffer voor het goede doel, want er werd een cheque overhandigd aan het stadsbestuur en de burgemeester van een opbrengst van de vorige thuiswedstrijd, tegen KAA Gent.

"Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker zetten we ons - samen met main partner Napoleon Score - in voor een grote inzamelactie", klonk het toen op de sociale media van Essevee.





12.500 euro ingezameld voor het goede doel door Zulte Waregem

"Per aanwezige fan schenkt Napoleon 1 euro aan Heart for Brain, een organisatie die fondsen inzamelt voor onderzoek naar hersentumoren."

Uiteindelijk werd er zo'n 10.800 euro verzameld door de ticketing, maar de Essevee-familie dikte het bedrag aan tot een mooie, ronde 12.500 euro. Een grote cheque en een zeer mooi gebaar dus.