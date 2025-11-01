Reactie Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"
De 3-1-zege tegen KV Mechelen kwam voor Anderlecht op het juiste moment. Coach Besnik Hasi stond onder zware druk, maar zag eindelijk het spel dat hij al weken probeert te brengen.

“We startten heel goed aan de wedstrijd, met veel loopacties en positiewissels. Er was kwaliteit aan de bal. Thorgan, Angulo, Cvetkovic en Bertaccini waren allemaal op de afspraak", zei hij na afloop.

Toch ging het niet helemaal vlekkeloos. “Bij de 1-1 maken we een fout. We stonden nog niet goed in organisatie en reageren te traag op de corner. Angulo moet daar beter doen", erkende Hasi. “Maar de spelers wilden vandaag iets tonen. De tweede goal was heel mooi uitgespeeld, al gaven we daarna te veel ruimte. De Cat moest te ver inzakken en zo ontstond een groot gat tussen hem en Saliba. In de tweede helft hebben we dat aangepast, en toen liep het beter.”

Ook tegen Club Brugge met zoveel aanvallende spelers?

Een van de blikvangers was Angulo, die met een goal en assist zijn vormdip van de voorbije weken van zich afspeelde. “Ik ben blij dat hij vandaag reageerde", aldus Hasi. “Hij heeft het de laatste tijd moeilijk gehad, maar dit is het niveau dat hij kan brengen. Hopelijk trekt hij die lijn door.”

Ook Bertaccini liet opnieuw van zich spreken met een doelpunt. “De bedoeling was altijd om hem samen met Dolberg te gebruiken", legde Hasi uit. “Maar door omstandigheden konden we die opstelling niet brengen. Of we ook tegen Club Brugge met zoveel aanvallende spelers kunnen starten? Dat kan niet in elke wedstrijd. Vandaag werkte het wel, en dat is positief.”

Thorgan de patron

De coach kreeg de voorbije weken kritiek dat zijn ploeg te weinig kansen creëerde, maar daar ging hij niet mee akkoord. “Ik vond dat onterecht", zei hij. “Vandaag hebben we aangetoond dat we offensieve kwaliteit hebben. Thorgan was een echte patron, bij elke actie betrokken. Bertaccini scoorde, Angulo scoorde, en Cvetkovic blijft enorme progressie maken. Dat is wat ik wil zien.”

Of de spelers voor hun trainer hebben gevochten? “Als ze dat deden, is dat mooi", besloot Hasi. “Maar ze moeten het vooral doen voor zichzelf en voor de club. Anderlecht mag niet vergeten welke weg het is ingeslagen. De druk op mij is geen probleem, maar we moeten nu blijven winnen. Alleen resultaten brengen rust.”

