Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Reims, onder leiding van de Belgische coach Karel Geraerts, ging verrassend onderuit met 1-2 tegen Dunkerque. De Noord-Franse ploeg springt daardoor over Reims in het klassement.

Dunkerque heeft zaterdag een knappe prestatie neergezet door met 1-2 te winnen op het veld van Reims, de ploeg van Karel Geraerts. De Belgische coach, voormalig trainer van Union Saint-Gilloise, zag zijn team volledig instorten in de tweede helft.

Reims kwam nochtans op voorsprong dankzij een afstandsschot van Akieme. De thuisploeg leek de controle te hebben, maar de bezoekers toonden meer scherpte in de duels en kwamen nog voor de rust langszij via Marco Essimi.

Geraerts heeft werk bij Stade de Reims

Na de pauze bleef Dunkerque doorduwen. Thomas Robinet profiteerde al snel van ruimte in de Reims-defensie en bracht zijn ploeg op voorsprong. Ondanks verwoede pogingen van Reims om terug te komen in de wedstrijd, hield Dunkerque stand tot het laatste fluitsignaal.

Op het veld stonden ook enkele gezichten die goed bekend zijn in het Belgische voetbal. Théo Leoni, de voormalige Anderlecht-middenvelder, en Teddy Teuma, ex-kapitein van Union Saint-Gilloise, begonnen beiden in de basis bij de ploeg van Geraerts.

Dankzij deze overwinning klimt Dunkerque naar de zevende plaats in de Ligue 1. Daarmee wippen de Noord-Fransen voorbij Reims, dat door deze nederlaag terugzakt naar de achtste plaats in het klassement.

