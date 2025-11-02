Interview De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard?

De puzzel begint in elkaar te vallen: heeft Vincent Euvrard de sleutel tot succes gevonden bij Standard?
Foto: © photonews
Bij Standard vormt het trio Adnane Abid - Mohammed El Hankouri - Rafiki Saïd een veelbelovende tandem. Na hun sterke prestatie tegen Charleroi moeten zij de Rouches nu helpen om dichter bij hun doel te komen: de top zes.

Sinds de komst van Vincent Euvrard als hoofdtrainer gaat Standard duidelijk vooruit. Het duurde even voor die vooruitgang zich ook in punten vertaalde, en de zware nederlaag tegen Gent zorgde voor wat twijfel, maar intussen spelen de Rouches al een maand merkbaar beter dan aan het begin van het seizoen.

Zoals Thomas Henry na de zege tegen Charleroi vertelde, is het team opnieuw grotendeels nieuw en beginnen de automatismen nu pas te komen. Bovendien lijkt Vincent Euvrard het geheel eindelijk goed aan het werk te krijgen, geholpen door enkele spelers die het verschil kunnen maken.

Een trio dat zijn draai vindt bij Standard

Tijdens de persconferentie voor de Waalse derby gaf Standard-coach Vincent Euvrard toe dat hij de duo’s El Hankouri–Henry en Ayensa–Nkada verkiest boven het koppel Ayensa–Henry. Daardoor kreeg de Marokkaan de voorkeur om samen met Adnane Abid en Rafiki Saïd achter spits Thomas Henry te spelen.

En dat trio, zoals men zegt, heeft wat in de voeten. Abid kan zijn acties voorlopig nog niet in cijfers omzetten, maar zorgt wel voor gevaar op de rechterflank. El Hankouri bewijst stilaan zijn waarde, met een assist tegen Beveren en een sterke partij tegen Charleroi, terwijl Rafiki Saïd dé man in vorm is.

Hij is haast niet af te stoppen wanneer hij diep gaat op links, en sinds zijn eerste goal tegen Club Brugge heeft hij regelmaat gevonden in zijn afwerking en beslissende acties. Met drie doelpunten en twee assists lijkt hij helemaal vertrokken. "Ik wil hem geen druk opleggen, maar hij is een extreem getalenteerde speler die nog niet eens op 100% zit", vertelde Thomas Henry.

Heeft Vincent Euvrard de juiste formule gevonden?

Ook Euvrard zelf benadrukte het. "De voorbije seizoenen was Rafiki altijd goed voor minstens tien beslissende acties." Na een korte aanpassingsperiode toont de Comorese winger dat opnieuw en ontpopt hij zich tot de echte X-factor van het team. Bovendien levert hij genoeg defensieve arbeid om Mohr te ontlasten, die nog steeds geen echte linksachter is, maar het uitstekend opvangt met een voorbeeldige inzet.

Het trio Abid – El Hankouri – Saïd zou wel eens het wapen kunnen zijn dat Standard in staat stelt om wedstrijden te doen kantelen. Drie creatieve, aanvallend ingestelde spelers die durven vooruit voetballen, precies wat de Rouches de laatste jaren vaak misten op Sclessin.

Ze maken ook steeds beter gebruik van de steun van Thomas Henry. "Voorzetten zijn mijn sterke punt. En ik denk dat dit de eerste keer is dit seizoen dat ze mij echt vinden", klonk het bij de spits. De puzzel bij Standard begint stilaan in elkaar te vallen. Met op papier een wat gunstiger programma in het vooruitzicht, lijkt de weg naar het top-6-doel weer open te liggen.

