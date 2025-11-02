Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sébastien Pocognoli beleefde een teleurstellende avond met Monaco. Zijn ploeg moest de duimen leggen tegen Paris FC.

Aan het begin van het seizoen kwam Paris FC voor het eerst in beeld bij Sébastien Pocognoli, toen de club interesse toonde in Promise David. Ditmaal stond Pocognoli tegenover de Parijzenaars als tegenstander.

De voormalige trainer van Union liet onder meer Krépin Diatta (ex-Club Brugge) in de aanval starten. De eerste helft verliep gesloten met nauwelijks doelkansen (0,24 tegen 0,14 expected goals).

Monaco laat zich verrassen

De tweede helft begon aantrekkelijker voor de neutrale kijker, maar minder goed voor Monaco. Paris FC opende al snel de score via Moses Simon, de ex-speler van KAA Gent, die al twee maanden niet meer had gescoord.

De Monegasken probeerden daarna nog terug te komen, maar zonder succes. Kevin Trapp hield Paris FC overeind met drie reddingen en de bezoekers hielden stand: 0-1, eindstand.

Na de gelijke spelen tegen Angers en Tottenham en de zeges tegen Nantes en Toulouse, leed Sébastien Pocognoli zo zijn eerste nederlaag sinds zijn komst naar het Prinsdom. Volgende week wacht een herkansing in de Champions League, uit bij Bodø/Glimt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Paris FC
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

07:00
Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge" Reactie

Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

07:30
'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

07:00
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

23:30
Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap? Analyse

Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

06:00
Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief Analyse

Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

05:30
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Reactie

KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"

06:00
2
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
2
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
1
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
3
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
3
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

19:30
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

19:45
1
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open" Reactie

Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

19:20
1
'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

19:30
4
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby Interview

"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

18:30
Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

17:56
Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

18:00
🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

17:02
49
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
3
Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

17:00
🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

16:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 11
PSG PSG 1-0 Nice Nice
Monaco Monaco 0-1 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 0-1 Marseille Marseille
Rennes Rennes 15:00 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 17:15 Angers Angers
RC Lens RC Lens 17:15 Lorient Lorient
Toulouse Toulouse 17:15 Le Havre Le Havre
Nantes Nantes 17:15 Metz Metz
Stade Brestois Stade Brestois 20:45 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem Swakke25 Swakke25 over KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" mantoch mantoch over Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..." wolfskin wolfskin over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 Bartjen Bartjen over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren poestexas poestexas over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' poestexas poestexas over Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" bink bink over "Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL Dardinaal Kanneels Dardinaal Kanneels over Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved