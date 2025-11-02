Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Sébastien Pocognoli beleefde een teleurstellende avond met Monaco. Zijn ploeg moest de duimen leggen tegen Paris FC.

Aan het begin van het seizoen kwam Paris FC voor het eerst in beeld bij Sébastien Pocognoli, toen de club interesse toonde in Promise David. Ditmaal stond Pocognoli tegenover de Parijzenaars als tegenstander.

De voormalige trainer van Union liet onder meer Krépin Diatta (ex-Club Brugge) in de aanval starten. De eerste helft verliep gesloten met nauwelijks doelkansen (0,24 tegen 0,14 expected goals).

Monaco laat zich verrassen

De tweede helft begon aantrekkelijker voor de neutrale kijker, maar minder goed voor Monaco. Paris FC opende al snel de score via Moses Simon, de ex-speler van KAA Gent, die al twee maanden niet meer had gescoord.

De Monegasken probeerden daarna nog terug te komen, maar zonder succes. Kevin Trapp hield Paris FC overeind met drie reddingen en de bezoekers hielden stand: 0-1, eindstand.

Na de gelijke spelen tegen Angers en Tottenham en de zeges tegen Nantes en Toulouse, leed Sébastien Pocognoli zo zijn eerste nederlaag sinds zijn komst naar het Prinsdom. Volgende week wacht een herkansing in de Champions League, uit bij Bodø/Glimt.