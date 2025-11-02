Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

Dodi Lukebakio gaf een assist tijdens de 3-0 zege van Benfica tegen Vitoria. De Rode Duivel zit op een wolk bij zijn nieuwe club.

Dodi Lukebakio heeft zijn vertrouwen teruggevonden in Lissabon. Met zijn overstap naar Benfica zette de Rode Duivel deze zomer een belangrijke stap in zijn carrière. Na twee seizoenen in Spanje bloeit hij helemaal open onder José Mourinho.

Sinds de start van het kampioenschap stapelt Lukebakio de sterke prestaties op. In vijf wedstrijden gaf hij al vier assists. Zaterdagavond, tegen Vitoria, leverde hij de assist voor het openingsdoelpunt. Benfica won met 3-0, en de Belg werd verkozen tot man van de match.

Onder Mourinho speelt hij rustiger en efficiënter. Zijn keuzes zijn juist, zijn passes zuiver. Hij groeit uit tot een sleutelspeler, en als hij dit niveau aanhoudt, kan hij een van de beste van het team worden.

Felle concurrentie op de rechterflank

Bij de Rode Duivels is de concurrentie op de rechterflank groot: Doku, Bakayoko, Fofana, Saelemaekers en De Ketelaere strijden allemaal om een plek. Lukebakio móét dus blijven presteren om zijn plaats te behouden.

Benfica staat momenteel derde met 24 punten, vlak achter het Sporting van Zeno Debast, dat met 25 punten de leiding heeft. Binnen een dikke maand kijken de twee Portugese topclubs elkaar in de ogen.