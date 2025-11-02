Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dodi Lukebakio gaf een assist tijdens de 3-0 zege van Benfica tegen Vitoria. De Rode Duivel zit op een wolk bij zijn nieuwe club.

Dodi Lukebakio heeft zijn vertrouwen teruggevonden in Lissabon. Met zijn overstap naar Benfica zette de Rode Duivel deze zomer een belangrijke stap in zijn carrière. Na twee seizoenen in Spanje bloeit hij helemaal open onder José Mourinho.

Sinds de start van het kampioenschap stapelt Lukebakio de sterke prestaties op. In vijf wedstrijden gaf hij al vier assists. Zaterdagavond, tegen Vitoria, leverde hij de assist voor het openingsdoelpunt. Benfica won met 3-0, en de Belg werd verkozen tot man van de match.

Onder Mourinho speelt hij rustiger en efficiënter. Zijn keuzes zijn juist, zijn passes zuiver. Hij groeit uit tot een sleutelspeler, en als hij dit niveau aanhoudt, kan hij een van de beste van het team worden.

Felle concurrentie op de rechterflank

Bij de Rode Duivels is de concurrentie op de rechterflank groot: Doku, Bakayoko, Fofana, Saelemaekers en De Ketelaere strijden allemaal om een plek. Lukebakio móét dus blijven presteren om zijn plaats te behouden.

Benfica staat momenteel derde met 24 punten, vlak achter het Sporting van Zeno Debast, dat met 25 punten de leiding heeft. Binnen een dikke maand kijken de twee Portugese topclubs elkaar in de ogen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Vitória Guimarães
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" Reactie

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

13:10
LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo Live

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo

12:48
Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

13:00
🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

12:30
Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

12:20
Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron" Reactie

Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron"

11:40
PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

12:00
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

11:10
Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

11:30
'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

10:30
De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

10:00
Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Reactie

Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen

09:15
1
Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

09:30
1
Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

09:00
Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40
1
Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

08:20
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

07:00
Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge" Reactie

Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

07:30
1
'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

07:00
1
Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30
Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief Analyse

Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

05:30
2
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Reactie

KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"

06:00
5
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap? Analyse

Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

06:00
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
2
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

23:30
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
1
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
3
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
6
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 10
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-0 Alverca Alverca
Nacional Nacional 0-1 FC Famalicao FC Famalicao
Casa Pia AC Casa Pia AC 3-5 Estrela Amadora Estrela Amadora
Rio Ave Rio Ave 0-4 Estoril Estoril
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 0-3 SL Benfica SL Benfica
Vilafranquense Vilafranquense 16:30 CD Tondela CD Tondela
Arouca Arouca 19:00 Moreirense Moreirense
FC Porto FC Porto 21:30 Braga Braga
Gil Vicente Gil Vicente 03/11 CD Santa Clara CD Santa Clara

Nieuwste reacties

Borak Borak over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' ontleder ontleder ontleder ontleder over KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" LordJozef LordJozef over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco JaKu JaKu over Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Bartjen Bartjen over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 DonEddy1976 DonEddy1976 over Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved