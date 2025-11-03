David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"
Foto: © photonews

Union SG won met 1-4 van Zulte Waregem dankzij twee doelpunten van Giger, een goal van Rodriguez en een laatste van Promise David. Dat resultaat in de midweek herhalen tegen Atlético Madrid? Dat zal niet evident zijn uiteraard.

Na de wedstrijd was David Hubert tevreden met zijn team. "Op sommige momenten speelden we goed voetbal, op andere stonden we zeer sterk in de verdediging. We hebben onze momenten gegrepen en waren effectief op de cruciale momenten", verklaarde hij.

Kalm blijven is de boodschap bij Union SG

De coach prees het vermogen van zijn spelers om kalm te blijven in de moeilijkere periodes. "Er zijn momenten dat we minder in de wedstrijd zitten, maar we weten ons staande te houden tijdens de storm."

"Dit is het resultaat van de ervaring die we hebben opgedaan in de Champions League", voegde hij eraan toe, waarbij hij de groeiende volwassenheid van zijn team benadrukte.

Op naar de Champions League tegen Atlético Madrid

Met deze overwinning is Union op de goede weg. "We waren gefocust op Tubeke en vervolgens op Zulte Waregem. Alleen op deze manier beklimmen we de ladder."

De volgende afspraak is een Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid in een uitwedstrijd. Dat zal uiteraard andere koek zijn. Bij Union SG kijken ze er na een 3 op 9 tot dusver wel naar uit. En wie weet zit er een stunt in?

Volg Atlético Madrid - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/11).

