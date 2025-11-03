Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona

Marc Degryse heeft gouden tip voor Nicky Hayen met oog op CL-clash tegen FC Barcelona
Club Brugge won nipt van Dender en kijkt nu richting FC Barcelona. Marc Degryse ziet kansen in Europa en raadt coach Nicky Hayen aan om juist Forbs uit te spelen tegen de Catalanen.

Club Brugge won zaterdag met 2-1 van FCV Dender. De drie punten werden behaald, maar opnieuw met slechts één doelpunt verschil. Blauw-zwart blijft het nipt maken.

Deze week krijgen de Bruggelingen de kans om zich opnieuw te tonen in de Champions League. Maar na de nederlaag tegen Bayern München, speelt het nu tegen FC Barcelona. In principe geen haalbare kaart.

Maar dat wil niet zeggen dat Club zich op voorhand verloren moet geven. Marc Degryse kwam met een tip voor coach Nicky Hayen. "Tegen Bayern München had ik vooraf aangegeven dat ik misschien zonder Forbs had gespeeld. Tegen Barcelona zou ik hem net wél opstellen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse moet Forbs spelen tegen Barcelona

"Ten eerste omdat ik Forbs tegen Dender niet zo slecht vond, maar ook omdat Barcelona zijn verdediging op de middenlijn zal posteren", gaat hij verder. De Catalanen zullen de wedstrijd namelijk volledig in handen willen nemen.

"De omstandigheden zijn gemaakt voor de snelheid en de penetratie van Forbs. Voorts is de terugkeer van Onyedika een meevaller, en ik vind ook Tresoldi stappen zetten", besluit Degryse.

