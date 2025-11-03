Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is ondertussen een veelbesproken figuur geworden. De speler van Lokeren was deze week de gast in Het Huis op de VRT en heeft zich daar ferm uitgelaten over een aantal zaken. Zo ook over zijn situatie in het verleden bij Royal Antwerp FC.

Radja Nainggolan was deze week te gast in Het Huis op de VRT. Daarin sprak hij in 'de kinderkamer' ook onder meer over een aantal foto's uit zijn (sportieve) verleden.

Paul Gheysens de gebeten hond bij Radja Nainggolan

Er werd ook een foto van hem getoond met Paul Gheysens, de sterke man van Royal Antwerp, bij de ondertekening van zijn contract bij The Great Old. 

"De persoon van wie ik dacht dat hij zo'n zalig persoon was. En uiteindelijk bleek hij iemand anders dan ik dacht", is Nainggolan zeer streng voor Gheysens. En hij schuwde de ferme woorden niet.

Het afgewaaide dak als omslagpunt?

"Kijk, ik ga nooit spuwen op het bord waar ik van heb gegeten. Maar hoe ik het tweede jaar bij Antwerp behandeld ben? Dat zou ik nooit iemand willen laten meemaken."

Volgens Nainggolan liep het verkeerd toen hij lachte met het afgewaaide dak van Gheysens op de Bosuil. Gheysens kon daar niet mee lachen, al vond Nainggolan het niet fout. Daarna was er ook nog de situatie met het vapen op de bank voor de wedstrijd tegen Standard, een fout die Nainggolan wél toegaf.

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

