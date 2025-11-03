Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is ondertussen een veelbesproken figuur geworden. De speler van Lokeren was deze week de gast in Het Huis op de VRT en heeft zich daar ferm uitgelaten over een aantal zaken. Zo ook over zijn situatie in het verleden bij Royal Antwerp FC.

Radja Nainggolan was deze week te gast in Het Huis op de VRT. Daarin sprak hij in 'de kinderkamer' ook onder meer over een aantal foto's uit zijn (sportieve) verleden.

Paul Gheysens de gebeten hond bij Radja Nainggolan

Er werd ook een foto van hem getoond met Paul Gheysens, de sterke man van Royal Antwerp, bij de ondertekening van zijn contract bij The Great Old.

"De persoon van wie ik dacht dat hij zo'n zalig persoon was. En uiteindelijk bleek hij iemand anders dan ik dacht", is Nainggolan zeer streng voor Gheysens. En hij schuwde de ferme woorden niet.

Het afgewaaide dak als omslagpunt?

"Kijk, ik ga nooit spuwen op het bord waar ik van heb gegeten. Maar hoe ik het tweede jaar bij Antwerp behandeld ben? Dat zou ik nooit iemand willen laten meemaken."

Volgens Nainggolan liep het verkeerd toen hij lachte met het afgewaaide dak van Gheysens op de Bosuil. Gheysens kon daar niet mee lachen, al vond Nainggolan het niet fout. Daarna was er ook nog de situatie met het vapen op de bank voor de wedstrijd tegen Standard, een fout die Nainggolan wél toegaf.