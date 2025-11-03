Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Foto: © photonews

Er vielen dit weekend heel wat doelpunten én sterke prestaties te bewonderen in de Jupiler Pro League. Het niveau van de competitie lijkt eindelijk omhoog te gaan, en dit is ons elftal van de week.

Doelman

Hoewel verschillende keepers dit weekend uitblonken, zoals Van Crombrugge en Marcos Peano, was het vooral Tobbe Leysen die indruk maakte. Met vier reddingen hield hij OHL overeind en zorgde hij ervoor dat de ploeg de nul kon houden, vóór het nadien KAA Gent wegspeelde.

Verdedigers

Een ongelooflijke wedstrijd van Roggerio Nyakossi, die haast geen enkele pass miste, bijna al zijn duels won en bovendien een van de vier doelpunten voor OHL scoorde. Ook Matte Smets was uitstekend en uiterst precies, waardoor Genk de nul kon houden op het veld van Westerlo en drie belangrijke punten pakte.

Een van de opvallendste prestaties dit weekend kwam van Jordi Liongola. Hij begon op rechts, waar hij veel defensief werk verrichtte, maar werd later naar links verschoven, vanwaar hij meerdere perfecte voorzetten afleverde. Een daarvan had voor 2-0 moeten zorgen, een andere leidde tot de 2-1. Ook een vermelding waard: Thierry Lutonda, uitstekend én doelpuntenmaker.

Tot slot viel ook Ibrahim Karamoko op, die als rechtsachter speelde op een positie die eigenlijk niet de zijne is. Zonder echt te schitteren leverde de van oorsprong middenvelder een erg verzorgde prestatie en toonde hij zich geregeld in het offensieve spel.

Middenvelders

De derde en laatste speler van OHL in ons elftal van de week is Lukasz Lakomy, die een uitstekende wedstrijd speelde op het middenveld en zijn prestatie bekroonde met een doelpunt. Het middenveld van Union was sterk tegen Zulte Waregem, zonder dat één speler er echt bovenuit stak, al was Kamiel Van De Perre wellicht de beste dankzij zijn combinatie van werkkracht, intensiteit en een assist.

Tot slot, ook al speelde hij bij Standard op de linkerflank, kiezen we ervoor Rafiki Saïd als nummer 10 op te nemen in ons elftal van de week, want er waren dit weekend simpelweg twee spitsen die niet te negeren waren. Met een knap doelpunt en een assist bezorgde Saïd de verdediging van Sporting Charleroi heel wat kopzorgen.

Aanvallers

Zoals gezegd, op de linkerflank is één speler onmisbaar: Nilson Angulo. Met een prachtig doelpunt en een assist was hij opnieuw beslissend. Hij is veruit de belangrijkste speler bij Anderlecht en lijkt eindelijk weer helemaal op dreef na een mindere periode.

Op de rechterflank, net achter de spits, vinden we Marc Philipp Giger, onze rechtsbuiten en opnieuw een onmisbare naam na zijn twee doelpunten tegen Zulte Waregem. In de spits twijfelden we tussen Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic, maar de Serviër haalt het, ook omdat zijn slimme actie bij de 1-0 eigenlijk als een assist kan tellen. Bovendien scoorde hij zelf en lijkt hij zijn basisplaats bij Anderlecht voorlopig niet meer af te staan.

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

