"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

STVV won zondag met het kleinste verschil van Royal Antwerp FC. Jacky Mathijssen verwacht dat The Great Old binnenkort wraak zal nemen in de beker voor deze nederlaag.

STVV boekte zondag een overwinning tegen Antwerp, waarmee een lange periode zonder thuiswinst werd beëindigd. Sinds midden augustus had de ploeg niet meer gewonnen op Stayen.

Mathijssen stelt in Het Belang van Limburg dat het belangrijk is dat deze reeks werd gestopt nog vóór ze een gespreksthema werd. Hij verwijst daarbij naar eerdere voorbeelden zoals de clean sheets van Genk, waarbij de druk toenam naarmate de reeks langer duurde.

Mooie vierde plaats

De overwinning kwam op een moment dat STVV zich in de subtop van het klassement bevindt. Volgens Mathijssen is het mooi dat de ploeg op een vierde stek staat. De analist noemt de prestatie tegen Antwerp dan ook een geslaagde opdracht.

Antwerp kende een moeilijke namiddag en kon geen vuist maken tegen het goed georganiseerde STVV. De nederlaag werd als pijnlijk ervaren, mede door het gemak waarmee de tegenstander de wedstrijd controleerde.





Mathijssen verwacht reactie in bekerduel

Mathijssen kijkt vooruit naar het bekerduel tussen beide ploegen begin december. Hij stelt dat Antwerp zich zal herpakken. “Voor Antwerp is die beker stilaan hun enige kans om nog iets moois te realiseren dit seizoen”, zegt hij. De verwachting is dat de club zich maximaal zal inzetten voor deze confrontatie.

De analist acht het waarschijnlijk dat de recente nederlaag als extra motivatie zal dienen. “Het feit dat ze dit weekend door datzelfde STVV van het veld zijn gespeeld, gaat hen alleen maar extra motiveren”, klinkt het. Hij voorspelt dat de return op de Bosuil een totaal andere wedstrijd zal worden.

Volgens Mathijssen zal STVV dan niet enkel tegenover een ploeg staan, maar tegenover een hele achterban. “Dan speelt STVV niet zomaar tegen een ploeg, maar tegen een hele stad”, besluit hij met klare taal.