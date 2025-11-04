"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

Analist Gert Verheyen heeft zich uitgesproken over de tactische keuzes van Club Brugge in aanloop naar het duel met FC Barcelona. Hij wijst op risico's in het spel en suggereert dat een andere aanpak overwogen moet worden.

Verheyen over balverlies en flankverdediging

Verheyen vergelijkt de speelwijze van Barcelona met die van Bayern München in het vorige seizoen. Hij stelt dat beide ploegen sterk zijn aan de bal, maar dat Barcelona meer risico blijft nemen.

“Barcelona blijft hoog spelen en die risico's nemen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem is het cruciaal om geen onnodige balverliezen te lijden, omdat de omschakeling van Barcelona snel en precies verloopt.

De analist wijst op specifieke aandachtspunten in de verdediging. Vooral de rol van flankverdedigers Balde en Koundé wordt benadrukt. Op de rechterflank noemt hij Forbs en Sabbe als spelers die alert moeten zijn.

Verheyen benadrukt dat Club Brugge zich bewust moet zijn van de dreiging via de flanken. Hij noemt Balde heel aanvallend ingesteld, vergelijkbaar met Laimer bij Bayern. De noodzaak om tot het einde mee te verdedigen wordt door hem als essentieel beschouwd.





Spelerskwaliteit en tactische flexibiliteit

Verheyen houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de opstelling van Barcelona. De variatie in het elftal van Barcelona maakt het volgens hem moeilijk om vooraf exact in te schatten waar de dreiging vandaan zal komen.

Tot slot stelt Verheyen dat Club Brugge altijd kansen zal krijgen, maar dat het risico op een zware nederlaag reëel is. “Als Club niet in zijn dagje is, kan het er net als Olympiakos ook zes krijgen”, klinkt het. Hij ziet geen bezwaar in een meer verdedigende aanpak. “Ik zie geen enkel probleem als ze het een keer met een steviger verdedigend blok zouden proberen”, besluit hij.

Volgens Verheyen is Club Brugge momenteel minder sterk dan vorig seizoen. Hij stelt daarom de vraag of het nog aangewezen is om dezelfde speelstijl te hanteren.