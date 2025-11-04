"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Analist Gert Verheyen heeft zich uitgesproken over de tactische keuzes van Club Brugge in aanloop naar het duel met FC Barcelona. Hij wijst op risico's in het spel en suggereert dat een andere aanpak overwogen moet worden.

Verheyen over balverlies en flankverdediging

Verheyen vergelijkt de speelwijze van Barcelona met die van Bayern München in het vorige seizoen. Hij stelt dat beide ploegen sterk zijn aan de bal, maar dat Barcelona meer risico blijft nemen.

“Barcelona blijft hoog spelen en die risico's nemen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem is het cruciaal om geen onnodige balverliezen te lijden, omdat de omschakeling van Barcelona snel en precies verloopt.

De analist wijst op specifieke aandachtspunten in de verdediging. Vooral de rol van flankverdedigers Balde en Koundé wordt benadrukt. Op de rechterflank noemt hij Forbs en Sabbe als spelers die alert moeten zijn.

Verheyen benadrukt dat Club Brugge zich bewust moet zijn van de dreiging via de flanken. Hij noemt Balde heel aanvallend ingesteld, vergelijkbaar met Laimer bij Bayern. De noodzaak om tot het einde mee te verdedigen wordt door hem als essentieel beschouwd.

Spelerskwaliteit en tactische flexibiliteit

Verheyen houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de opstelling van Barcelona. De variatie in het elftal van Barcelona maakt het volgens hem moeilijk om vooraf exact in te schatten waar de dreiging vandaan zal komen.

Tot slot stelt Verheyen dat Club Brugge altijd kansen zal krijgen, maar dat het risico op een zware nederlaag reëel is. “Als Club niet in zijn dagje is, kan het er net als Olympiakos ook zes krijgen”, klinkt het. Hij ziet geen bezwaar in een meer verdedigende aanpak. “Ik zie geen enkel probleem als ze het een keer met een steviger verdedigend blok zouden proberen”, besluit hij.

Volgens Verheyen is Club Brugge momenteel minder sterk dan vorig seizoen. Hij stelt daarom de vraag of het nog aangewezen is om dezelfde speelstijl te hanteren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Gert Verheyen

Meer nieuws

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

15:30
2
Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen

Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen

22:57
Hoe Dender belangrijker dan Union is voor Zulte Waregem: dit is de interne doelstelling van Essevee

Hoe Dender belangrijker dan Union is voor Zulte Waregem: dit is de interne doelstelling van Essevee

23:30
📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard

📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard

22:30
1
📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

19:40
3
🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

22:00
Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

21:40
KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

21:20
8
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

20:40
2
"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

21:00
De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

14:40
Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

20:20
4
Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

20:00
2
Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

19:30
Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

19:20
Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

18:20
📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

19:00
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
15
Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook Analyse

Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook

18:40
1
Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

17:40
2
Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

16:00
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

15:00
Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

16:30
Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

17:20
2
Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

17:00
15
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

16:45
📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

16:00
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
2
Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

14:20
3
RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

14:00
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

13:45
27
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 18:45 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 21:00 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 21:00 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter Bankzitter Bankzitter over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco LordJozef LordJozef over KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean Geert66 Geert66 over 📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Atlético Madrid - Union SG: 3-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" Venom#13 Venom#13 over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp SmurF SmurF over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Snoek Snoek over Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved