Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug
Eindelijk goed nieuws voor de Rode Duivels: Youri Tielemans staat op het punt om terug te keren. De middenvelder van Aston Villa hervat deze week de groepstrainingen na een kuitblessure die hem sinds midden september aan de kant hield.

Na weken van individueel werk is de aanvoerder van België bijna klaar voor zijn rentree. Vrijdag maakt bondscoach Rudi Garcia zijn selectie bekend en normaal gezien zal hij daar dus ook bij zitten. 

Binnen Aston Villa klinkt optimisme: de blessure is volledig genezen en Unai Emery wil zijn middenvelder de komende dagen voorzichtig opbouwen.

Zijn terugkeer is vooral een opsteker voor bondscoach Rudi Garcia. De Fransman maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Kazachstan (15 november) en Liechtenstein (18 november). In oktober moest hij het nog stellen zonder zijn aanvoerder.

Courtois aanvoerder als Tielemans niet kan starten?

Garcia liet eerder al verstaan dat hij veel belang hecht aan de aanwezigheid van Tielemans, niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer. “Hij is de ideale link tussen de Gouden Generatie en de jonge garde", zei de bondscoach. “Hij brengt rust, ervaring en zorgt voor samenhang binnen de groep. Het plaatje klopt gewoon.”

Mocht Tielemans toch niet fit genoeg zijn om te starten tegen Kazachstan, ligt het voor de hand dat Thibaut Courtois opnieuw de aanvoerdersband overneemt. De doelman vervulde die rol eerder ook al.

