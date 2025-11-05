15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

Afgelopen dinsdagavond zette Arsenal zijn sterke reeks verder met een vlotte overwinning op het veld van Slavia Praag. The Gunners staan nu gedeeld aan de leiding in de Champions League en zitten aan tien overwinningen op rij in alle competities.

Arsenal heeft dinsdagavond netjes de valstrik bij Slavia Praag weten te vermijden. Met Leandro Trossard in de basis wonnen de Gunners met 0-3 in Tsjechië en verzekerden ze zich zo van de gedeelde koppositie in de Champions League met 12 op 12, samen met Bayern München.

Na het doelpunt van Bukayo Saka vanop de stip in de eerste helft, legde Trossard vlak na de pauze de 0-2 perfect klaar voor Mikel Merino. De Spanjaard, die de geblesseerde Viktor Gyökeres verving, maakte nadien ook zijn tweede van de avond en bepaalde zo de eindstand op 0-3.

Arsenal breekt records & goede punten voor Leandro Trossard

Het werd een historische avond voor de Gunners, die hun achtste clean sheet op rij boekten in alle competities. Daarmee evenaren ze een clubrecord dat teruggaat tot… 1903!

Met zijn invalbeurt in de 73ste minuut werd de piepjonge Max Dowman (geboren in 2009) de jongste speler ooit in de Champions League: 15 jaar en 308 dagen. Hij is de eerste die vóór zijn 16de verjaardag een wedstrijd in de CL speelt en stoot zo Youssoufa Moukoko, Lamine Yamal, Celestine Babayaro (Anderlecht, 1994) en Rayan Cherki van de troon.

Ook Leandro Trossard leverde een sterke prestatie af. Hij kreeg een 8/10 van Sky Sports en een 7/10 van The Sun, dat lovend was over onze Rode Duivel. "Heel actief op de linkerflank in het begin van de wedstrijd, en ook defensief sterk in de eerste helft. Na de pauze toonde hij opnieuw veel dreiging en leverde hij een schitterende assist af voor Merino, die de voorsprong na 36 seconden verdubbelde." Kortom: het was een heel mooie avond voor de Londenaren.