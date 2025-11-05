Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge
Foto: © photonews

FC Barcelona is in België voor het duel met Club Brugge. Ondanks meerdere blessures blijft Barça favoriet, maar coach Hansi Flick waarschuwt dat zijn ploeg op haar hoede moet zijn in het sfeervolle Jan Breydel.

FC Barcelona is in België en neemt het straks op tegen Club Brugge. De Spanjaarden zijn torenhoge favoriet, maar treden wel niet op volle sterkte aan tegen blauw-zwart, waar misschien van geprofiteerd kan worden.

"We hebben nogal wat blessures, heel veel roteren is dus niet mogelijk", zei coach Hasni Flick volgens Het Nieuwsblad op de persconferentie. Lamine Yamal is wel fit en zal starten, net als middenvelder Frenkie De Jong.

Hansi Flick is héél voorzichtig

"En we kunnen ook maar beter winnen", gaat de Duitse trainer verder. "We kunnen de punten goed gebruiken als we in de top acht willen eindigen." Voor de absolute topclubs is die top acht belangrijk om extra wedstrijden te vermijden.

Flick analyseerde zijn tegenstander al goed. "Club Brugge is een heel beweeglijke ploeg, ze zetten graag hoge druk en hebben nooit schrik van de bal. Het is ook een ploeg met veel automatismen."

Van onderschatting is geen sprake. "En de sfeer in het stadion is altijd ongelooflijk, als het publiek er achter gaat staan kan het spoken in Brugge. Ik verwacht mij aan een loodzware match", besluit Flick.

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Hans-Dieter Flick

