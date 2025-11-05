CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois

Er stonden dinsdagavond verschillende Champions League-wedstrijden op het programma. Bayern München boekte zijn 16e zege op rij terwijl Sébastien Pocognoli drie punten pakte met AS Monaco.

Er stonden twee wedstrijden gepland om 18u45. Napoli ontving Frankfurt en Slavia Praag kreeg Arsenal op bezoek. In Italië was er weinig spektakel, want beide ploegen speelden 0-0 gelijk. De Londenaren maakten dan weer indruk: zij wonnen met 0-3. Bukayo Saka opende de score met een strafschop (32') en daarna zorgde Mikel Merino voor twee doelpunten (46' en 68').

Atlético Madrid nam het op tegen Union Saint-Gilloise. De Brusselaars gingen uiteindelijk met 3-1 onderuit, een volledig verslag is te vinden op onze website. De Colchoneros kwamen op voorsprong in de eerste helft via Julián Álvarez (39'), Conor Gallagher verdubbelde de voorsprong (72') en Ross Sykes kon in de 80e minuut de eer redden. Marcos Llorente zette in de 90+6e minuut de 3-1 op de counter op het bord.

Liverpool ontving op zijn beurt Real Madrid. Ondanks een sterke wedstrijd van Thibaut Courtois, waren het toch de Reds die met 1-0 wonnen dankzij een goal van Alexis Mac Allister in de 61e minuut. Tottenham kende weinig moeite en won met 4-0 van Kopenhagen. Brennan Johnson (19'), Wilson Odobert (51'), Micky van de Ven (64') en João Palhinha maakten de Londense doelpunten.

Olympiakos speelde gelijk tegen PSV. De Grieken stonden sinds de 17e minuut 1-0 voor dankzij Gelson Martins, maar de Nederlanders kwamen in de 90+3e minuut langszij via Ricardo Pepi. Ook Juventus speelde gelijk tegen Sporting CP. Maximiliano Araújo scoorde eerst in de 12e minuut, waarna Dušan Vlahović in de 34e gelijkmaakte. Daarna veranderde de stand niet meer. Zeno Debast ontbrak opnieuw.

En nummer 16 voor Bayern München

PSG is er niet in geslaagd om de zegereeks van het Bayern van Vincent Kompany te stoppen. De ploeg van de voormalige Rode Duivel won met 1-2 in de Franse hoofdstad. Luis Díaz scoorde twee keer (4' en 32'), maar werd vlak voor rust nog uitgesloten. João Neves bracht PSG nog terug tot 1-2 in de 74e minuut, maar daar bleef het bij. De Duitsers boeken zo hun zestiende overwinning op rij in alle competities sinds het begin van het seizoen.

De laatste wedstrijd van de avond was Bodø/Glimt tegen AS Monaco. De Fransen trokken aan het langste eind dankzij een doelpunt van Folarin Balogun in de 43e minuut. Drie heel belangrijke punten voor de ploeg van Sébastien Pocognoli.