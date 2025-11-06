Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

De onrust bij Ajax blijft aanhouden. De club heeft hoofdtrainer John Heitinga en zijn assistent Marcel Keizer per direct op non-actief gesteld. De beslissing volgt op een reeks teleurstellende resultaten in zowel de Eredivisie als de Champions League.

Fred Grim neemt voorlopig de sportieve leiding over bij de Amsterdammers. Technisch directeur Alex Kroes lichtte de keuze toe. “Het is een pijnlijke beslissing", gaf hij toe. “We hebben John tijd en vertrouwen gegeven, maar we zien te weinig ontwikkeling. Er zijn te veel onnodige punten verloren. Voor de club is het op dit moment beter om een andere richting in te slaan.” Kroes benadrukte dat Ajax snel werk wil maken van de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer.

De druk op Heitinga was de voorbije weken sterk toegenomen. De pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Galatasaray woensdagavond in de Champions League bleek de druppel. Ajax staat daar na vier speeldagen troosteloos laatste in de groep met nul punten. Ook in de competitie loopt het niet naar wens: de ploeg is vierde, maar kijkt al tegen een kloof van acht punten aan met leiders Feyenoord en PSV.

Kroes bood ontslag aan, maar blijft

Ondanks de turbulentie blijft Kroes voorlopig zelf aan. De technisch directeur bood zijn ontslag aan, maar de Raad van Commissarissen vroeg hem om voor de continuïteit aan te blijven tot een opvolger is gevonden. “Mijn contract loopt af op het einde van het seizoen", verklaarde Kroes. “Als de club eerder iemand nieuw aanstelt, draag ik mijn taken meteen over.”

Fred Grim, die eerder als assistent en interim-coach bij Ajax werkte, krijgt nu de taak om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Zijn eerste opdracht wacht zondag, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij FC Utrecht.

Of Grim de ploeg op korte termijn kan stabiliseren, blijft de grote vraag. De supporters eisen opnieuw strijd en trots, maar bovenal resultaten. Iets wat in Amsterdam de laatste maanden ver zoek is.