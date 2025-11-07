Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge lijkt in januari te ontsnappen aan een verre en lastige verplaatsing naar Kazachstan. Kairat heeft bij de UEFA een officiële aanvraag ingediend om de Champions League-wedstrijd tegen blauw-zwart niet in Almaty, maar in Astana te spelen.

De Bruggelingen wachten nog op het definitieve verdict, dat vandaag of begin volgende week wordt verwacht. Administratief is het een streep door de rekening, want Club had alle voorbereidingen voor Almaty al afgerond, schrijft Het Nieuwsblad.

De club zou een dag vroeger vertrekken en had ook logistiek alles vastgelegd, nadat ze midden oktober nog de schriftelijke bevestiging kregen dat de match in Almaty zou doorgaan. Nu lijkt die beslissing dus alsnog te wijzigen.

Geen zware vrieskou

Sportief zou de verhuis wél gunstig zijn. Astana ligt enkele uren dichter bij België, wat de reistijd aanzienlijk verkort. In januari kan het in Almaty bovendien tot -15 graden vriezen, wat een zware factor kan zijn voor de spelers.

Ook het stadion in Almaty speelt mee in de beslissing. Het verouderde Ortalyq Stadium bleek tijdens eerdere Champions League-wedstrijden niet volledig aangepast aan de vereisten van de UEFA.

In Astana liggen modernere faciliteiten klaar, wat Kairat ertoe aanzet om de verplaatsing te overwegen. Club Brugge wacht intussen in spanning af waar de Europese uitmatch uiteindelijk zal worden gespeeld.