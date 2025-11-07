Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Na de zware nederlaag tegen OH Leuven wil KAA Gent zich herpakken tegen Racing Genk. Trainer Ivan Leko blikt terug op het verlies en de rode kaart van Max Dean, en wijst op het belang van herstel en discipline binnen zijn ploeg.

Analyse na nederlaag in Leuven

De 4-0-verliespartij tegen OH Leuven kwam hard aan bij KAA Gent. De spelers kregen op maandag de kans om mentaal te herbronnen, terwijl Leko zich verdiepte in wedstrijdbeelden. “Ik heb enkele wedstrijden bekeken. Westerlo-Genk, Cercle Brugge-Genk, Betis-Genk, ... En dan ‘s avonds OHL-Gent”, zegt Leko aan Het Laatste nieuws.

Volgens Leko was het resultaat niet in verhouding tot het spelbeeld. “Het was geen wedstrijd om 4-0 te verliezen. Het was zelfs geen match om te verliezen.” Hij benadrukt dat de statistieken een ander verhaal vertellen en dat zijn ploeg niet onderdeed. “Dit soort wedstrijden moet je 0-0 spelen of 0-1 winnen”, stelt hij.

De coach wijst op het gemis van enkele sterkhouders. Duverne is nog steeds niet inzetbaar, Kanga blijft twijfelachtig en Kadri keerde pas recent terug. “Niet vergeten dat we nog steeds spelers missen, hè”, klinkt het. Kadri speelde het laatste halfuur mee in Leuven, maar is nog niet volledig wedstrijdfit.

Leko over automatismen en Max Dean

Leko merkt dat de afwezigheden invloed hebben op de samenhang binnen het team. “Dan zie je dat er minder automatismen in de ploeg zitten”, zegt hij. Voor de interlandbreak was de basiself duidelijk en vreesden tegenstanders Gent. “Ploegen waren bang van ons”, stelt hij. Toch erkent hij dat zijn team tijd nodig heeft om opnieuw op niveau te komen. “Normaal verschuil ik me niet achter het feit dat mijn ploeg tijd nodig heeft, maar het is wel zo.”





De trainer ging ook in op de rode kaart van Max Dean. De Engelse aanvaller beging een zware overtreding en reageerde fel na een woordenwisseling met Birger Verstraete. “Hij heeft zich geëxcuseerd bij mij en bij de ploeg. Max is een jongen vol emotie en passie”, vertelt Leko.

Tot slot benadrukt hij dat discipline en structuur essentieel zijn. “Als je succesvol wil zijn in het moderne voetbal, dan zijn structuur, discipline en focus héél belangrijk”, besluit hij. Dean moet volgens Leko nog groeien in die aspecten. Ook de gemiste strafschop kwam ter sprake. “Hij had die ook niet moeten trappen. Het had hem vertrouwen kunnen geven. Het toont aan hoe snel hij terug wil zijn”, besluit de trainer van de Buffalo’s.