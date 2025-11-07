📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels
Foto: © photonews

De Belgische beloften bereiden zich voor op een belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Bondscoach Gill Swerts heeft zijn selectie gelost, met enkele opvallende terugkeerden én afwezigen. De inzet: een stap dichter bij het EK 2027 komen.

Duranville en Bounida opnieuw geselecteerd

Julien Duranville keert terug in de selectie na een lange revalidatie aan zijn schouder. Ook Rayane Bounida is opnieuw van de partij. Hij viel recent nog in tijdens een Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray. Naast deze twee talenten zijn ook Josué Kongolo, Kjell Peersman en Benjamin Pauwels nieuw in de groep. Pauwels speelt momenteel bij Leganés in de Spaanse tweede klasse.

De vaste waarden Lucas Stassin en Arthur Vermeeren blijven behouden in de kern. De selectie onderging een beperkte wijziging ten opzichte van vorige maand. Bondscoach Swerts kiest voor een mix van ervaring en jonge talenten die recent hun vorm hebben bevestigd.

Julien Duranville lijkt fysiek klaar voor een terugkeer op het veld. Zijn aanwezigheid moet extra opties bieden in de aanval. Bounida krijgt opnieuw het vertrouwen na zijn recente prestaties op clubniveau. Beide spelers worden gezien als versterking voor de cruciale interland.

Geen Mika Godts

Opvallend is de afwezigheid van Mika Godts. Ondanks zijn goede vorm bij Ajax werd hij opnieuw niet geselecteerd. Ook Jorthy Mokio ontbreekt, al sluit hij zoals verwacht aan bij de nationale U17 voor het WK in Qatar.

Romeo Vermant en Diego Moreira zijn eveneens niet van de partij. Zij kregen een oproep voor de Rode Duivels van bondscoach Rudi Garcia. Samuel Mbangula werd niet geselecteerd, terwijl Matthieu Epolo gekozen heeft voor een interlandcarrière bij Congo.

De wedstrijd tegen Oostenrijk vindt plaats in Ried-Innkreis. Na de 2-0-overwinning tegen Denemarken staan de Belgische beloften er goed voor. Bij winst wordt de kloof met Oostenrijk vergroot tot zes punten. Daarmee komt kwalificatie voor het EK 2027 in Albanië en Servië een stap dichterbij.

