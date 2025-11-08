Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

OH Leuven trekt zaterdag naar Cercle Brugge, maar in aanloop naar die wedstrijd blijft het incident met Max Dean uit de match tegen Gent nazinderen. De spits van de Buffalo's ging bijzonder stevig in op Mathieu Maertens, die op een haar na een zware blessure ontliep.

Coach Felice Mazzu reageerde op zijn persconferentie duidelijk verontwaardigd. “Die tackle van Dean was onaanvaardbaar", klonk het scherp.

“Zoiets hoort niet thuis op een voetbalveld. Mathieu had er veel erger aan kunnen toe zijn. We mogen blij zijn dat hij weer fit is en klaar voor Cercle.”

Meer gesproken over Birger Verstraete dan over tackle Max Dean

Wat Mazzu vooral stoort, is dat de nasleep van het incident zich verplaatste naar Birger Verstraete, die Dean na de overtreding fel de waarheid zei.

“Er wordt nu meer gepraat over Birger dan over de tackle zelf", aldus de coach. “Hij deed helemaal niets verkeerd. Hij verdedigde zijn ploegmaat, zoals elke leider dat zou doen.”

De trainer probeerde de blik vervolgens weer op het sportieve te richten. “We hebben twee keer gewonnen, dat geeft vertrouwen", zei Mazzu. “Ik voel weer positieve energie in de groep. Maar we moeten wel blijven vechten als team, met respect, maar ook met karakter.”

