Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

KV Mechelen ontvangt landskampioen Union op speeldag 14 van de Jupiler Pro League. Na het verlies tegen Anderlecht wil coach Fred Vanderbiest de thuisreputatie herstellen. De terugkeer van Rob Schoofs Achter de Kazerne krijgt daarbij extra aandacht.

Vanderbiest over thuisreputatie en Union

De coach van KV Mechelen blikt terug op de recente thuiswedstrijden. Volgens hem zijn de drie gelijke spelen in eigen huis een gemiste kans. “Die drie gelijke spelen die we thuis hebben geslikt zijn jammer, hé”, stelt hij in Het Belang van Limburg.

Het verlies tegen STVV noemt hij aanvaardbaar, maar de manier waarop punten werden verspeeld tegen OH Leuven en Cercle Brugge noemt hij onnodig. “Tel er vier punten bij en dan sta je zonder al te veel zorgen bovenaan. Dan kan je eens een steekje laten vallen.”

Union komt zondag op bezoek en heeft sinds de promotie naar eerste klasse nog niet gewonnen in Mechelen. Vanderbiest erkent dat dit statistisch klopt, maar waarschuwt voor onderschatting. “Het is een te duchten tegenstander. Ze zijn redelijk standvastig en zitten in een flow”, zegt hij. Hij verwacht dat Union met een sterke selectie zal aantreden.

De wedstrijd tegen Union biedt KV Mechelen de kans om zich opnieuw te meten met een topploeg. Vanderbiest ziet het als een geschikt moment om aansluiting te vinden met de bovenste regionen van het klassement. De coach benadrukt het belang van een solide prestatie, zeker gezien de recente resultaten.

Rob Schoofs keert terug bij KV Mechelen

Naast de komst van Union is ook de terugkeer van Rob Schoofs een opvallend feit. Vanderbiest en Schoofs begonnen samen bij KV Mechelen in 2017. De coach somt op wat de middenvelder sindsdien meemaakte. “Gedegradeerd, opnieuw gepromoveerd, een beker gewonnen, eentje verloren, net geen play-offs …”

Vanderbiest noemt de terugkeer van Schoofs bijzonder. “Het zal speciaal zijn voor hem”, klinkt het. Bij zijn komst rustte er veel druk op de speler, die destijds de duurste inkomende transfer was. “In het begin was hij zoekende, maar dat is hij redelijk snel te boven gekomen”, stelt Vanderbiest.

De coach beschrijft Schoofs als een stille leider. “Rob was niet de man die op tafel sloeg of het woord ging pakken tijdens een bespreking. Hij was iemand die met de voeten sprak en niet met de mond.” Zijn prestaties en speelstijl maakten hem tot kapitein en publiekslieveling. KV Mechelen kijkt uit naar zijn terugkeer in het stadion waar hij jarenlang het verschil maakte.