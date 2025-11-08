Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen ontvangt landskampioen Union op speeldag 14 van de Jupiler Pro League. Na het verlies tegen Anderlecht wil coach Fred Vanderbiest de thuisreputatie herstellen. De terugkeer van Rob Schoofs Achter de Kazerne krijgt daarbij extra aandacht.

Vanderbiest over thuisreputatie en Union

De coach van KV Mechelen blikt terug op de recente thuiswedstrijden. Volgens hem zijn de drie gelijke spelen in eigen huis een gemiste kans. “Die drie gelijke spelen die we thuis hebben geslikt zijn jammer, hé”, stelt hij in Het Belang van Limburg.

Het verlies tegen STVV noemt hij aanvaardbaar, maar de manier waarop punten werden verspeeld tegen OH Leuven en Cercle Brugge noemt hij onnodig. “Tel er vier punten bij en dan sta je zonder al te veel zorgen bovenaan. Dan kan je eens een steekje laten vallen.”

Union komt zondag op bezoek en heeft sinds de promotie naar eerste klasse nog niet gewonnen in Mechelen. Vanderbiest erkent dat dit statistisch klopt, maar waarschuwt voor onderschatting. “Het is een te duchten tegenstander. Ze zijn redelijk standvastig en zitten in een flow”, zegt hij. Hij verwacht dat Union met een sterke selectie zal aantreden.

De wedstrijd tegen Union biedt KV Mechelen de kans om zich opnieuw te meten met een topploeg. Vanderbiest ziet het als een geschikt moment om aansluiting te vinden met de bovenste regionen van het klassement. De coach benadrukt het belang van een solide prestatie, zeker gezien de recente resultaten.

Rob Schoofs keert terug bij KV Mechelen

Naast de komst van Union is ook de terugkeer van Rob Schoofs een opvallend feit. Vanderbiest en Schoofs begonnen samen bij KV Mechelen in 2017. De coach somt op wat de middenvelder sindsdien meemaakte. “Gedegradeerd, opnieuw gepromoveerd, een beker gewonnen, eentje verloren, net geen play-offs …”

Vanderbiest noemt de terugkeer van Schoofs bijzonder. “Het zal speciaal zijn voor hem”, klinkt het. Bij zijn komst rustte er veel druk op de speler, die destijds de duurste inkomende transfer was. “In het begin was hij zoekende, maar dat is hij redelijk snel te boven gekomen”, stelt Vanderbiest.

De coach beschrijft Schoofs als een stille leider. “Rob was niet de man die op tafel sloeg of het woord ging pakken tijdens een bespreking. Hij was iemand die met de voeten sprak en niet met de mond.” Zijn prestaties en speelstijl maakten hem tot kapitein en publiekslieveling. KV Mechelen kijkt uit naar zijn terugkeer in het stadion waar hij jarenlang het verschil maakte.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (09/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest
Rob Schoofs

Meer nieuws

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

23:00
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30
Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

Ivan Leko verrast over rode kaart van Max Dean tegen OH Leuven

21:40
Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV Interview

Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV

21:20
1
Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van vandaag in de Challenger Pro League

21:55
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

21:00
Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen

20:20
9
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard Interview

Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

20:40
BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

BREAKING: Dender - Zulte Waregem uitgesteld

19:50
🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

19:40
📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

📷 Opnieuw een grote verrassing (bij de afwezigen) in selectie van Jonge Duivels

20:00
Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

Belgisch toptalent blijft op de sukkel: "Het is jammer"

19:20
1
Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

Alweer geen overwinning voor Dender: "Ik weet niet waarom we dat doen"

00:00
Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

Disciplinaire Raad heeft uitspraak gedaan: dit is de definitieve straf voor Dean en Foulon

18:20
3
Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

Besnik Hasi lijkt zijn ploeg voor zondag al klaar te hebben: "Als ze dat tegen mij zeggen, word ik gek"

18:40
🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

🎥 "Echt?": dit heeft Hans Vanaken te zeggen over eerste selectie van ploegmaat Romeo Vermant

19:00
KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

KRC Genk en supporters gestraft voor uitwedstrijd waar het helemaal fout liep

17:40
3
Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

Volgt een 17e (!) zege op rij? Vincent Kompany is er heel duidelijk over

18:00
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
6
'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

'Straf! Belgische trainer op lijstje om coach te worden bij Ajax'

17:20
5
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
1
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
2
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
8
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
4
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
6
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
1
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" André Coenen André Coenen over Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers André Coenen André Coenen over Nieuwe Voetbalwet is rond: dit zijn de grote aanpassingen André Coenen André Coenen over Twee spelers er opnieuw bij, maar ook een nieuwe blessure bij Standard voor het duel met STVV 1872 1872 over Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler Stefaan_82 Stefaan_82 over Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Impala Impala over "Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match 1872 1872 over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved