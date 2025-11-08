Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?
Foto: Walfoot
Word fan van Kameroen! 1

Marc Brys heeft een ontmoeting gehad met Rafael Yuste, de vicevoorzitter van FC Barcelona. De toenadering tussen de Belgische coach, de Blaugrana en het Saudische investeringsfonds is duidelijk.

De bondscoach van Kameroen, Marc Brys, is op dit moment het onderwerp van heel wat belangrijke gesprekken. Zijn naam duikt plots bij enkele grote clubs op...

De Belg heeft nauwe banden met het Public Investment Fund (PIF) van Saudi-Arabië en zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd in het kader van het nieuwe project bij Manchester United na de overname. Maar dat is niet alles.

Wat het verhaal nog opvallender maakt, is dat ook FC Barcelona interesse toont. Brys werd door Barça-topman Rafa Yuste als VIP uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Elche en zal ook aanwezig zijn tegen Celta Vigo.

Marc Brys in beeld bij FC Barcelona

Die uitnodigingen zeggen genoeg: Brys staat effectief op de lijst met mogelijke toekomstige trainers van de Catalanen. Wordt hij straks de allereerste Belgische coach in de geschiedenis van Barça? Of kiest hij toch voor het grote Saudische project?

Daarbovenop blijven ook de Verenigde Arabische Emiraten een optie. Die wachten op zijn antwoord. Voor de 63-jarige Brys is het hoe dan ook een cruciaal moment in zijn carrière.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Kameroen
Marc Brys

Meer nieuws

LIVE: OH Leuven maakt meteen gelijk bij Cercle Brugge! Live

LIVE: OH Leuven maakt meteen gelijk bij Cercle Brugge!

17:19
Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

17:06
1
'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

16:30
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

15:45
1
'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

16:00
Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

15:32
Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

15:00
Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

14:00
Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

13:30
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

13:00
Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

12:45
3
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
3
Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30
4
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
3
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

Lommel snoept leider Beveren punten af: "Hij ziet altijd dingen die anderen niet zien"

11:45
1
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
8
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15
🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

11:00
Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

10:30
STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

10:15
Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

Wat is er aan de hand met Belgisch toptalent? Hij wordt niet meer opgeroepen

10:00
2
Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

Verschueren en Bornauw maken hun intrede bij Anderlecht: wat met Olivier Renard?

09:30
JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

09:15
David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

09:00
Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

Wat als DAZN contract verbreekt? Minister eist maatregel voor supporters

08:40
2
Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

08:20
1
18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

18-jarige Servische spits Mihajlo Cvetkovic had Anderlecht-speler als idool

08:01
1
Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

07:40
2
Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

Anderlecht-speler geeft toe: "Ik zat op de rand van een depressie, ik heb letterlijk geweend"

07:20
De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

De Condé zet match van KRC Genk plots naast... Club Brugge

07:00
9
Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

Fred Vanderbiest heeft een duidelijke boodschap over de terugkeer van Rob Schoofs

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/11: Van Bommel - Clement - ten Hag - Heitinga

22:30
Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

Wie schiet daar wat mee op? Dender en Zulte Waregem laten match met twee gezichten zien

22:55
Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

Van der Elst looft smaakmaker Club Brugge: "Hij kan op elk niveau mee"

23:00
Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 2
Egypte Egypte 26/12 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Marokko Marokko 26/12 Mali Mali
Nigeria Nigeria 27/12 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 27/12 Tanzania Tanzania
Senegal Senegal 27/12 DR Congo DR Congo
Algerije Algerije 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Ivoorkust Ivoorkust 28/12 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - OH Leuven: 1-2 Andreas2962 Andreas2962 over Nieuwe rel in Kameroen: Marc Brys weigert bevel van bond... en kan bondscoach worden bij ander land patje teppers patje teppers over "Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter patje teppers patje teppers over Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau" Dirk1897 Dirk1897 over Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog? André Coenen André Coenen over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren bompi55 bompi55 over Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?" Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje' Demaes Demaes over Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved