Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Marc Brys heeft een ontmoeting gehad met Rafael Yuste, de vicevoorzitter van FC Barcelona. De toenadering tussen de Belgische coach, de Blaugrana en het Saudische investeringsfonds is duidelijk.

De bondscoach van Kameroen, Marc Brys, is op dit moment het onderwerp van heel wat belangrijke gesprekken. Zijn naam duikt plots bij enkele grote clubs op...

De Belg heeft nauwe banden met het Public Investment Fund (PIF) van Saudi-Arabië en zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd in het kader van het nieuwe project bij Manchester United na de overname. Maar dat is niet alles.

Wat het verhaal nog opvallender maakt, is dat ook FC Barcelona interesse toont. Brys werd door Barça-topman Rafa Yuste als VIP uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Elche en zal ook aanwezig zijn tegen Celta Vigo.

Marc Brys in beeld bij FC Barcelona

Die uitnodigingen zeggen genoeg: Brys staat effectief op de lijst met mogelijke toekomstige trainers van de Catalanen. Wordt hij straks de allereerste Belgische coach in de geschiedenis van Barça? Of kiest hij toch voor het grote Saudische project?

Daarbovenop blijven ook de Verenigde Arabische Emiraten een optie. Die wachten op zijn antwoord. Voor de 63-jarige Brys is het hoe dan ook een cruciaal moment in zijn carrière.