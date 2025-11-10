Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Lorenz Lomme
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Club Brugge leed het afgelopen weekend een nederlaag op veld van RSC Anderlecht. Club kwam maar flauw voor de dag, wat toch verrassend was na de knalprestatie tegen FC Barcelona in de Champions League. Arnar Vidarsson zag één gebruikelijke sterkhouder minder acteren.

Club werd voor de pauze vaak afgetroefd in de duels door Anderlecht en moest de tweede bal regelmatig aan de thuisploeg laten. Ook verdedigend stond het niet helemaal op punt bij Blauw-Zwart, zag ook Arnar Vidarsson bij Sporza. De IJslander pikt er één verdediger in het bijzonder uit.

Vidarsson zag tegenvallende Mechele

"Het was toch wel voor de eerste keer in een lange tijd dat ik Brandon Mechele een moeilijke of mindere wedstrijd heb zien spelen", aldus Vidarsson. "Mechele is gewoon echt de rots in de branding al een aantal jaren en maakt eigenlijk heel weinig fouten, dus het was voor mij een beetje een verrassing om hem een iets mindere wedstrijd te zien spelen."

Gesprekspartner Tuur Dierckx pikt daarop in. "Mechele is gewoon om tegen een aanvaller te spelen waar hij zich een beetje op kan vastpinnen", zegt de speler van Sporting Hasselt.

"Dat is misschien streng, maar nu door het feit dat ze constant met twee switchten en die ruimtes goed bespeelden, was het constant kiezen en vaak was er eentje vrij of eentje met iets meer ruimte."

"Dat zorgde ervoor dat ze echt geen grip kregen. Niet alleen Mechele, maar ook de andere verdedigers van Club. Daarom was het echt moeilijk en kon Anderlecht wel redelijk wat kansen creëren", voegt Dierckx toe.

