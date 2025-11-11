Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

Anderlecht maakte indruk tegen Club Brugge, maar het was vooral Nathan De Cat die de aandacht trok. De 17-jarige middenvelder speelde een uitmuntende wedstrijd en liet Vanaken niet in het spel komen.

Anderlecht won met 1-0 van Club Brugge en maakte ook indruk met zijn voetbal. Het was van 2021 geleden dat paars-wit in eigen huis nog eens kon winnen van blauw-zwart.

Logischerwijs was de match een gespreksonderwerp in de podcast 90 minutes van Sporza. Het ging ook over Nathan De Cat, die een uitstekende wedstrijd speelde. Filip Joos was gecharmeerd door het 17-jarige toptalent.

"Wat mij echt opviel, is dat hij voortdurend Vanaken belette om in zijn spel te komen. Als je dat kan én dan ook nog eens van belang kan zijn als je ploeg in balbezit is...", zegt de commentator.

Filip Joos ziet De Cat graag bezig

"Want de meeste spelers die Vanaken elimineren, zijn Timmy Simons-achtig. Die plakken op Hans en gaan zelfs mee naar de wc. Dan raakt Vanaken geen bal, maar doet Simons ook niet mee. Zo was dat vroeger als Preud'homme op Lokeren ging gaan spelen. Simons werd opgeofferd om op Vanaken te spelen. Maar De Cat is iedere keer mee met Vanaken en aan de bal heeft hij zelf ook nog 8-9 goeie momenten. Dat is écht heel straf", gaat Joos verder.





Europese topclubs zullen binnenkort ongetwijfeld in de rij staan voor De Cat. Genk-middenvelder Daan Heymans, die zelf geweldig bezig is bij zijn club, voorspelt een dikke transfer voor paars-wit. "Hij gaat tientallen miljoenen kosten. Het wordt sowieso een grote transfer."