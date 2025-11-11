Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Nathan De Cat blijft de monden openen bij Anderlecht én daarbuiten. De 17-jarige middenvelder speelde tegen Club Brugge opnieuw een dijk van een match, en analist Hein Vanhaezebrouck was onder de indruk van zijn fysieke dominantie.

“In de duels is hij fantastisch. Van de dertien duels die hij aanging, won hij er tien. Dat zijn hoge cijfers voor een middenvelder", klonk het bewonderend in Het Nieuwsblad.

De Cat is op zijn 17de al een fysieke atleet

Volgens Vanhaezebrouck ligt De Cats grootste kracht in zijn intensiteit. “Hij en Saliba lopen als gekken, het is onvoorstelbaar hoeveel meters ze maken. Hoe De Cat nog in volle sprint voorin bijsluit en tóch telkens op tijd terug is, dat zie je zelden. Dat een 17-jarige al zo’n fysieke atleet is, vind ik ongezien.”

Voetballend hield De Cat het tegen Club eerder eenvoudig. “Hij speelde vrij bescheiden, al heeft hij goeie voeten en een zuivere passing. Maar hij trekt het spel niet naar zich toe. Saliba was veel meer betrokken in de opbouw. De Cat is nog geen spelverdeler – het zijn zijn fysieke kwaliteiten die hem zo belangrijk maken.”

De Cat zal nog grotere verhalen schrijven dan op het WK U17

Dat verklaart ook waarom Anderlecht hem slechts kort uitleent aan de nationale U17 op het WK in Qatar. “Ik begrijp dat volledig", zegt Vanhaezebrouck. “Zelfs al speelt Anderlecht tegen Dender, hij is zo belangrijk dat hij bijna onmisbaar is geworden. Hij is geen kind meer, maar een volwaardige prof.”





Wat als de jonge Duivels ver geraken op dat WK? Vanhaezebrouck blijft nuchter. “Afspraken zijn afspraken. Het WK vindt plaats op de velden van de Aspire Academy, niet in de grote stadions van Engeland. Natuurlijk zou het mooi zijn als ze ver raken, maar De Cat zal in zijn carrière nog veel grotere verhalen schrijven, op clubniveau én bij de Rode Duivels.”

Alleen één scenario zou dat plan doorkruisen, lacht hij. “Tenzij België wereldkampioen wordt. Dán zou die afspraak plots een beetje ambetant zijn.”