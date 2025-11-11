STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"
Foto: © photonews
STVV moest het de voorbije weken zonder Robert-Jan Vanwesemael doen. De flankspeler was out na een operatie, maar keert binnenkort terug. In Het Belang van Limburg legt hij uit wat er precies aan de hand was.

STVV doet het de laatste tijd goed, al moest het wel een belangrijke schakel missen de voorbije wedstrijden. Robert-Jan Vanwesemael was afwezig tegen Knokke, Antwerp en Standard.

In een interview met Het Belang van Limburg legt de flankspeler uit dat hij een ontstoken appendix had. "De dinsdag na Union werd ik ziek en was de pijn in mijn buik niet te harden", zegt Vanwesmael.

Appendixontsteking zette Vanwesemael aan de kant

"De dokter merkte meteen op dat ik heel hoge ontstekingswaarden had. Bleek dat mijn appendix was ontstoken. De ochtend van de bekermatch in Knokke ging ik in Hasselt onder de mes. Die appendix moest eruit."

De operatie verliep goed en rustig aan kon hij opnieuw bewegen. Na vijf dagen mocht hij op de fiets trainen. De 23-jarige verdediger zegt dat zijn conditie er in ieder geval niet onder geleden heeft.

"Woensdag doe ik alweer een groot deel van de opwarming mee met de groep. Stap voor stap kom ik terug, dat kan snel gaan. Na de interlandbreak wacht ons de verplaatsing naar OHL en ben ik paraat", besluit Vanwesemael.

STVV
Robert-Jan Vanwesemael

