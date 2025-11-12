'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

De toekomst van Noa Lang bij Napoli staat ter discussie. De Nederlandse vleugelspeler wordt opnieuw gelinkt aan Ajax, mogelijk via een tijdelijke overgang.

Onrust bij Napoli

Bij Napoli heerst momenteel een gespannen sfeer. La Gazzetta dello Sport meldt dat “er veel signalen zijn die allesbehalve bemoedigend zijn, niet vanwege de stand, maar omwille van de scheuren die steeds meer in de ploeg sluipen en die tot ontevredenheid leiden.” De club kampt met interne problemen die ook de positie van Lang raken.

Trainer Antonio Conte koos recent voor een systeem met vier middenvelders. Dit heeft geleid tot minder inzet van de aanvallende vleugelspelers, David Neres en vooral Lang, die in de zomer hard hadden gepleit voor een overstap naar Napoli. Hij pakt gemiddeld nog 20 minuten per wedstrijd.

Na de zware nederlaag tegen PSV in de Champions League sprak Lang openlijk over zijn rol en het weinige contact dat hij met zijn trainer heeft. Conte reageerde kort daarop en stelde het belang van het team voorop en dat hij bepaalt wie speelt.

Noa Lang op huurbasis naar Ajax of PSV

Ondertussen wordt Ajax genoemd als mogelijke bestemming. FootballTransfers benadrukt dat Lang zonder enig probleem basisspeler zou zijn bij Ajax, waar hij zijn opleiding genoot. Ook de speelstijl van de Amsterdammers past perfect bij hem.

Er zou mogelijk een huurdeal in de maak zijn. Zeker ook omdat meer en meer stemmen opgaan dat Mika Godts deze winter zou vertrekken. Volgens FootballTransfers staat onze landgenoot nu ook in de belangstelling van AS Roma.

Ook PSV wordt genoemd als mogelijke bestemming voor Lang. Door de blessure van Ruben van Bommel zou de club uit Eindhoven tijdelijk op een beroep kunnen doen op hun ex-speler, zo klinkt het nog.

Napoli
Noa Lang
Mika Godts

