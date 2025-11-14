📷 Steven Defour komt met heel groot nieuws

Steven Defour heeft opnieuw prachtig nieuws te melden: de voormalige Rode Duivel en zijn echtgenote Isabel Stams mochten hun eerste kindje samen verwelkomen. Op Instagram deelden ze de komst van hun zoontje Mateo.

Steven Defour heeft opnieuw reden tot vieren. De voormalige Rode Duivel en zijn echtgenote Isabel Stams zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Het koppel deelde het mooie nieuws via sociale media, waar een eerste foto van hun pasgeboren kindje verscheen.

Meteen werd ook zijn naam bekendgemaakt: Mateo Jacques Peter Defour. Voor het koppel is het hun eerste kindje samen, en de gelukwensen stroomden meteen binnen.

Eerste kindje samen voor Steven Defour en Isabel Stams

Onder meer Eline De Munck, Manchester City-verdediger Nathan Aké en Sam Kerkhofs feliciteerden de voormalige speler en trainer. Het koppel zal ongetwijfeld enorm genieten van deze momenten.

Defour was in zijn carrière actief bij topclubs zoals Standard, Anderlecht, FC Porto en Antwerp. Naast zijn rijke voetbalverleden was hij al langer vader: uit zijn vorige relatie met Ornella Montagna heeft hij een dochtertje, Ariana, ondertussen negen jaar oud.

Defour en Stams trouwden vorig jaar, en met de komst van kleine Mateo is hun gezinsgeluk compleet. De voormalige Rode Duivel lijkt te genieten van zijn leven naast het voetbal. Zal hij ooit nog eens terugkeren als trainer?