KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

Soms ontstaan er in de JPL wel leuke duelletjes tussen enkele Nederlanders. Daar kan KV Mechelen-speler Myron van Brederode van meespreken.

Vlak voor de interlandbreak kon Myron van Brederode nog een strafschop benutten voor KV Mechelen in de thuiswedstrijd tegen Union. Hij vind het belangrijk dat alles op voorhand goed is doorgesproken. "Het is nooit goed als je op het moment zelf een penalty zou opeisen. Dat is nooit goed voor het team." Daar zijn vele voorbeelden van. "Als je als eerste op de lijst staat, vind ik wel dat je je verantwoordelijkheid moet nemen."

Dat heeft Van Brederode toen gedaan en zo nam hij ... zijn landgenoot Kjell Scherpen te grazen. "Ik ken die jongen verder niet. Het is vast een hartstikke goede jongen. Ik heb hem niet gesproken en hij heeft me ook niet uitgedaagd. Ik denk dat hij het wel wilde proberen, maar de scheids stuurde hem terug naar doel", bespreekt Van Brederode dat moment toch wel met een knipoog.

Van Brederode begrijpt wat coach bedoelt

Het gelijkspel tegen Union kan Mechelen wel eens helpen om nog te groeien in het spel. Fred Vanderbiest heeft al doen uitschijnen dat hij zijn ploeg vlotter uit de verf ziet komen tegen de toppers. "Ik vind zelf niet dat het dan makkelijker voetballen is, maar ik begrijp wel wat de coach bedoelt. Grote ploegen willen hoog druk zetten en laten veel ruimtes."

Wanneer KV Mechelen de zogeheten haalbare kaarten treft, moet het zelf het spel maken. "Dat is misschien niet ons allersterkte punt", aldus een eerlijke Van Brederode. In dat opzicht is het misschien niet slecht dat KVM in een heftige periode van de kalender zit. "We hebben een zwaar programma. We hebben twee zware kluiven achter de rug en krijgen er nu nog twee."

KV Mechelen hoopte op meer dan 1 op 6

De twee afgelopen zware opdrachten waar hij over spreekt, zijn dus de matchen tegen Anderlecht en leider Union. "In Anderlecht was het teleurstellend. Zij wonnen verdiend, maar het is logisch dat je altijd op meer hoopt."