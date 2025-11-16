Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

Union SG kiest dit jaar voor een alternatieve aanpak rond Black Friday en koppelt haar merchandising aan een sociale actie. De club wil hiermee haar duurzame koers bevestigen en tegelijk een maatschappelijke partner ondersteunen.

Union SG en duurzame keuzes

Royale Union Saint-Gilloise kondigt in een mededeling aan onze redactie aan dat ze niet zal deelnemen aan Black Friday. De club benadrukt dat dit past binnen haar bredere strategie om consumptie te beperken.

“Dit jaar versterkt Royale Union Saint Gilloise haar engagement voor een meer verantwoorde consumptie. In het verlengde van onze duurzame aanpak hebben we besloten niet deel te nemen aan Black Friday, om overconsumptie te beperken en trouw te blijven aan onze waarden”, klinkt het.

De Brusselse club koppelt deze beslissing aan haar programma Union Inspires, dat al enkele seizoenen inzet op het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Zo werd in 2023 beslist om één van de drie shirts telkens twee seizoenen te gebruiken, een maatregel die de productie en consumptie van sportkledij vermindert.

Geen Black Friday, wel Spullenhulp

Union SG stelt dat Black Friday geen echte meerwaarde biedt voor de Belgische tradities en gewoontes. In plaats van kortingen te voorzien, kiest de club voor een samenwerking met Spullenhulp (Les Petits Riens). Tijdens de week van 24 november zal 10% van de merchandisingverkopen worden geschonken aan deze organisatie.

Union SG moedigt supporters aan om hun kledij een tweede leven te geven. “Fans kunnen hun kleren ook een tweede leven geven voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge (22 november) en tijdens de week van 24 november.” Daarom worden inzamelpunten voorzien: zowel bij de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge op de Brusselsesteenweg als in het Club House van maandag 24 tot en met vrijdag 28 november.