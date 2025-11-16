Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2513

Tijdens de interlandbreak moest Standard Luik het stellen zonder een van zijn vaste krachten. Rafiki Saïd meldde zich af bij de nationale ploeg van de Comoren wegens een blessure, maar zijn terugkeer bij de club lijkt nabij.

Afwezigheid bij de Comoren

De aanvaller van Standard was geselecteerd voor twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Namibië. Kort voor aanvang van de interlandperiode werd echter duidelijk dat hij niet zou kunnen deelnemen. De Comorese bond maakte dit forfait officieel bekend op 10 november.

Om de selectie volledig te houden, werd Aymeric Ahmed van het Franse Châteauroux toegevoegd. Daarmee beschikte de bondscoach opnieuw over een volwaardige kern, ondanks het wegvallen van Saïd.

Blessure en herstel

Volgens Sudinfo gaat het om een lichte blessure ter hoogte van het zitvlak. De medische staf van Standard verwacht dat Saïd snel opnieuw inzetbaar zal zijn. Zijn terugkeer op het trainingsveld staat gepland voor morgen, of ten laatste op dinsdag.

De timing van zijn herstel is cruciaal. Standard opent vrijdag de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. De club rekent erop dat Saïd tegen dan opnieuw fit genoeg is om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Hopelijk deed de rust Saïd goed, want de Rouches rekenen alvast op hem de komende weken en maanden. Afwachten dus of hij maandag of dinsdag weer fit geraakt om te trainen voor het belangrijke duel van deze week.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Rafiki Said

Meer nieuws

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

23:00
'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

21:40
'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

21:40
'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

22:00
Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

21:00
Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

20:00
📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

20:30
3
'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

19:30
"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

19:00
4
Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

18:00
6
Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

18:30
2
Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

17:00
7
Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

17:30
3
Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

16:32
10
Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

16:00
1
Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
2
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

14:30
7
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
4
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
3
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

12:00
2
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
6
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
1
JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

15/11
2
Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

09:30
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
6
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
14
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
3
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

15/11
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Jerre76 Jerre76 over Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan Don Doumbia Don Doumbia over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois Don Doumbia Don Doumbia over Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg Don Doumbia Don Doumbia over Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein Andreas2962 Andreas2962 over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller' Johnnie Walker Johnnie Walker over "Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne" Meut Meut over 📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach Dirk1897 Dirk1897 over Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten Artevelde Artevelde over Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved