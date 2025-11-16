Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

Tijdens de interlandbreak moest Standard Luik het stellen zonder een van zijn vaste krachten. Rafiki Saïd meldde zich af bij de nationale ploeg van de Comoren wegens een blessure, maar zijn terugkeer bij de club lijkt nabij.

Afwezigheid bij de Comoren

De aanvaller van Standard was geselecteerd voor twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Namibië. Kort voor aanvang van de interlandperiode werd echter duidelijk dat hij niet zou kunnen deelnemen. De Comorese bond maakte dit forfait officieel bekend op 10 november.

Om de selectie volledig te houden, werd Aymeric Ahmed van het Franse Châteauroux toegevoegd. Daarmee beschikte de bondscoach opnieuw over een volwaardige kern, ondanks het wegvallen van Saïd.

Blessure en herstel

Volgens Sudinfo gaat het om een lichte blessure ter hoogte van het zitvlak. De medische staf van Standard verwacht dat Saïd snel opnieuw inzetbaar zal zijn. Zijn terugkeer op het trainingsveld staat gepland voor morgen, of ten laatste op dinsdag.

De timing van zijn herstel is cruciaal. Standard opent vrijdag de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. De club rekent erop dat Saïd tegen dan opnieuw fit genoeg is om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Hopelijk deed de rust Saïd goed, want de Rouches rekenen alvast op hem de komende weken en maanden. Afwachten dus of hij maandag of dinsdag weer fit geraakt om te trainen voor het belangrijke duel van deze week.