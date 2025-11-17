OFFICIEEL: minder dan een jaar geleden aangekomen bij Standard, maar hij krijgt al een contractverlenging

Ibrahim Karamoko blinkt uit door zijn veelzijdigheid bij Standard de afgelopen weken. Hij wordt hiervoor nu al beloond met een nieuw contract.

Bij zijn aankomst bij Standard, een jaar geleden van FC Versailles, werd Ibrahim Karamoko beschreven als iemand die zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder kan spelen. De afgelopen weken hebben we hem zelfs als rechtsback zien spelen.

De voormalige speler van Excel Virton mag dan wel een transfer van de vorige directie zijn, Marc Wilmots heeft vertrouwen in hem. Dit wordt concreet gemaakt door een nieuw contract, vandaag in de namiddag officieel gemaakt door Standard. Karamoko is nu verbonden aan de Rouches tot juni 2030.

Aangetrokken voor slechts 150.000 euro

"Dit nieuwe contract beloont de dagelijkse inzet van een jonge veelzijdige speler die hard heeft gewerkt om zich aan te passen aan de eisen van onze competitie en geleidelijk een kwaliteitsvolle verdediger binnen onze ploeg te worden," aldus Marc Wilmots in het officiële persbericht.

De betrokkene deelt zijn enthousiasme: "Ik ben blij mijn avontuur voort te zetten bij een club waar ik me goed voel en die me in staat stelt mijn kwaliteiten dagelijks te ontwikkelen. Ik dank de directie, de staf, mijn teamgenoten, de supporters en mijn omgeving voor de steun en het vertrouwen dat ze mij geven".

Ibrahim Karamoko kan dus blijven groeien langs de oevers van de Maas. De 24-jarige Fransman heeft nog enkele werkpunten, vooral in het beheersen van gele kaarten (9 in 21 wedstrijden). Maar met de vastberadenheid die hij bezit, zou hij zich definitief kunnen scharen in de categorie van goede aankopen.