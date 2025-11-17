Van... zuipen tot een kot in de nacht naar Anderlecht: Bertaccini komt met héél opmerkelijk verhaal

Adriano Bertaccini is anno 2025 één van de lichtpunten bij RSC Anderlecht. Enkele jaren geleden zag zijn voetballeven er echter helemaal anders uit.

Adriano Bertaccini werd opgeleid bij KRC Genk én kwam er in 2019 in de A-kern. Het was echter snel duidelijk dat de aanvaller in Limburg niet de nodige kansen ging krijgen.

Maar ook de daaropvolgende jaren was het pad er eentje met zeldzame pieken en diepe dalen. Via KMSK Deinze en SC Austria Lustenau kwam hij bij… Thes Sport terecht.

Heimwee in Oostenrijk

"Marie (vrouw van Bertaccini, nvdr.) was mee verhuisd naar Oostenrijk", legt Bertaccini uit in Het Laatste Nieuws. "Maar behalve het voetbal hadden we eigenlijk niets. We misten alle mooie momenten met de familie en we hadden heimwee."

En dus koos Bertaccini om in de Eerste Amateurklasse te gaan voetballen. "Ik heb toen voor het geluk van mijn vrouw gekozen en ben bij Thes Sport gaan voetballen. Ik was daar de enige met het statuut van semiprof."

Ik herinner me een stage voor de start van het seizoen in Nederland. We sliepen er in tenten en elke avond was het zuipen voor vier uur 's nachts

"Het was… wennen", lacht de aanvaller van RSC Anderlecht. "Ik herinner me een stage voor de start van het seizoen in Nederland. We sliepen er in tenten en elke avond was het zuipen voor vier uur 's nachts."

"Dat was een shock voor mij", gaat Bertaccini geamuseerd verder. "Ik drink nooit alcohol. Maar die spelers stonden een paar uur later met een regenjas op het veld terwijl het dertig graden was. Gewoon om alles uit te zweten."

Juiste keuze

Bertaccini heeft géén spijt van zijn keuze. "Ik heb me daar geamuseerd. En met 39 doelpunten in twee seizoenen heb ik mezelf de kans gegeven om een stap hogerop te zetten."