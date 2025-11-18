Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden heeft onlangs weer een zware knieblessure opgelopen. Zijn club, Marbella FC, kwam met meer nieuws.

"Na de onderzoeken die vandaag bij Zinho Vanheusden zijn uitgevoerd door een specialist in België, in samenwerking met de medische staf van Marbella Fútbol Club, is gebleken dat de speler een zware blessure aan zijn linkerknie heeft opgelopen", bevestigt de Spaanse ploeg.

Waar nog aan wordt toegevoegd: "Hij zal in de komende dagen in zijn thuisland verdere tests ondergaan. Zinho raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd Marbella F.C. – A.D. Alcorcón en is voor onbepaalde tijd out."

Het is moeilijk te zeggen hoe lang hij nog buiten strijd zal zijn. Maar één ding staat vast: een snelle terugkeer zit er niet in. Het is al de zoveelste blessure in zijn carrière.

Vanheusden moest in totaal al minstens 197 wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege verschillende blessures. Hij zal de kaap van 200 jammer genoeg overschrijden.

Een ongelooflijke lijdensweg…

Sinds het begin van het seizoen speelde hij in totaal zeven competitiewedstrijden. Marbella FC komt, ter herinnering, uit in het derde niveau van het Spaanse voetbal.