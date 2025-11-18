Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden
Foto: © photonews
Word fan van Marbella! 1

Zinho Vanheusden heeft onlangs weer een zware knieblessure opgelopen. Zijn club, Marbella FC, kwam met meer nieuws.

"Na de onderzoeken die vandaag bij Zinho Vanheusden zijn uitgevoerd door een specialist in België, in samenwerking met de medische staf van Marbella Fútbol Club, is gebleken dat de speler een zware blessure aan zijn linkerknie heeft opgelopen", bevestigt de Spaanse ploeg.

Waar nog aan wordt toegevoegd: "Hij zal in de komende dagen in zijn thuisland verdere tests ondergaan. Zinho raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd Marbella F.C. – A.D. Alcorcón en is voor onbepaalde tijd out."

Het is moeilijk te zeggen hoe lang hij nog buiten strijd zal zijn. Maar één ding staat vast: een snelle terugkeer zit er niet in. Het is al de zoveelste blessure in zijn carrière.

Vanheusden moest in totaal al minstens 197 wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege verschillende blessures. Hij zal de kaap van 200 jammer genoeg overschrijden.

Een ongelooflijke lijdensweg…

Sinds het begin van het seizoen speelde hij in totaal zeven competitiewedstrijden. Marbella FC komt, ter herinnering, uit in het derde niveau van het Spaanse voetbal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Marbella
Zinho Vanheusden

Meer nieuws

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

16:00
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
15
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
4
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

OFFICIEEL: Philippe Clement begint aan loodzware reddingsoperatie bij Norwich City, dit zijn de details

13:47
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

13:15
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst

12:40
6
Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

12:20
2
Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

Ongelooflijke statistieken, maar... "Ik ga de Champions League moeten winnen om de Gouden Bal te krijgen"

12:00
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
15
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

11:00
11
BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

BREAKING: Philippe Clement gaat in Engeland aan de slag

10:35
KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

KRC Genk zoekt een - stevige - externe investeerder: "Gaat 60 miljoen kosten"

10:30
KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport

09:30
10
Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

10:00
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

09:15
Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

Wedstrijd in ons land loopt volledig uit de hand: speler meteen ontslagen na duw aan ref

09:15
1
Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

Deze 34 landen zijn al geplaatst voor het WK: minstens al drie debutanten

09:00
Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

Manchester United weigerde ruildeal met Rode Duivel: is het geloof weg dat het goed komt?

08:40
PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

PSG eist waanzinnig bedrag van Mbappé: juridische strijd met Real Madrid-ster bereikt kookpunt

08:20
6
Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

Dure Anderlecht-flop neemt beslissing: hij wil deze winter een transfer

08:00
7
Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

07:40
17
Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen

07:20
5
Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

Peter Maes praat open en bloot over nachtje in de cel tijdens 'Operatie Propere Handen'

07:00
4
Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

Nicolas Raskin kijkt uit naar grootse terugkeer in Luik en... beschermt de wankelende bondscoach

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

bompi55 bompi55 over Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein 1872 1872 over Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's 1872 1872 over Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert -URKO -URKO over Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien Eldonte Eldonte over 'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller' Gone D'OL Gone D'OL over België - Liechtenstein: - OH boy OH boy over Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels Nelvafrel Nelvafrel over Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge-fans zwaar getroffen: Champions League-duel wordt plots verplaatst Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved