Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Dodi Lukebakio kan vrijdag niet meespelen in de zestiende finales met Benfica op het veld van Atletico Clube de Portugal. De reden? Een schorsing die... nog dateert uit zijn periode bij Sevilla.

Sommigen weten het niet, maar schorsingen die je oploopt bij een club kunnen worden overgedragen van de ene competitie naar de andere, zelfs wanneer je naar een ander land verhuist. Daardoor zit Dodi Lukebakio (28) nu met een schorsing bij Benfica voor een kaart die hij pakte toen hij nog bij Sevilla speelde.

Dat gebeurde tijdens een competitiewedstrijd op 24 april: Lukebakio kreeg rood tegen Osasuna. De procedure die Sevilla had opgestart om zijn schorsing ongedaan te maken, liep door… zelfs nadat hij afgelopen zomer naar Benfica was vertrokken.

Geen Lukebakio in de Portugese beker

Op 1 september tekende de Belg voor 20 miljoen euro bij de Portugese topclub. Sindsdien speelde hij al 11 wedstrijden en leverde hij 4 assists af (allemaal in de competitie).

Vrijdag komt Benfica voor het eerst in actie in de Portugese beker, in de vierde ronde, op bezoek bij Atlético Clube de Portugal uit de derde klasse. Die match zal zonder Lukebakio gespeeld worden. Na het beroep is de uiteindelijke sanctie één wedstrijd geworden.





Lukebakio is dus geschorst, en Benfica benadrukt dat hij al op de hoogte was van de situatie bij zijn komst. Een kleine tegenvaller, meer niet.