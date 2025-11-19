Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

Vincent Euvrard heeft zijn eerste tien wedstrijden als coach van Standard (bijna) achter de rug. Hoe kijkt de coach zelf terug op zijn start?

Tien punten uit negen wedstrijden en een tiende plaats in het klassement. Het rapport van Standard sinds de komst van Vincent Euvrard kunnen we jammer genoeg niet hetzelfde cijfer geven.

"Er zijn dingen waar ik tevreden over ben en er zijn dingen die ik sneller wil zien evolueren", trapt Vincent Euvrard een open deur in. "Maar dat is bij elk proces het geval."

Statistieken

Euvrard wist op voorhand héél goed waar hij aan begon. "Als we er statistieken bijnamen stond Standard vaak op de laatste of voorlaatste plaats."

"Ik wist dat er heel veel werk was toen ik ervoor koos om naar Luik te komen", gaat Euvrard verder. "We hebben punten gepakt en goede wedstrijden gespeeld tegen Club Brugge en RSC Anderlecht."



Overvolle ziekenboeg

Al verloren De Rouches wél beide toppers. "We mogen niet verwachten dat alles er ineens zal komen. Al moet ik toegeven dat ik de nederlaag tegen STVV niet had zien aankomen."

"We krijgen ook de kans niet om door te groeien", wijst Euvrard naar de overvolle ziekenboeg. "We hebben amper met dezelfde spelers kunnen werken en voetballen."