🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

Wanneer Anderlecht zondag op het veld van La Louvière aantreedt, komt onvermijdelijk een van de vreemdste momenten uit het Belgische voetbal opnieuw bovendrijven. Het is intussen 21 jaar geleden dat in het toenmalige Constant Vanden Stock Stadion... een voetbal ontplofte.

Een incident dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. Extra bijzonder: Silvio Proto, toen doelman van La Louvière, is vandaag doelmannencoördinator bij Anderlecht. Op 6 november 2004 zakten bijna 24.000 fans af naar Anderlecht voor een topper tussen nummer twee Anderlecht en nummer vier La Louvière.

De dag van de plofbal

Niemand in het stadion kon vermoeden dat ze getuige zouden zijn van een doelpunt dat maandenlang het gespreksonderwerp in het Belgische voetbal zou blijven. Wat begon als een druilerige avond, zou de geschiedenis ingaan als de dag van de “plofbal”.

Beide ploegen zaten toen vol bekende namen. Anderlecht trad aan met Kompany, Zetterberg, De Boeck, Hasi en Deschacht. La Louvière zette daar een sterke ploeg tegenover met Klukowski, Ishiaku en Odemwingie. Proto bewaart warme herinneringen aan dat elftal onder Albert Cartier, al zou hij die bewuste avond ongewild de hoofdrol krijgen in een van de meest bizarre fases ooit.

Het incident gebeurde na de rust. Walter Baseggio haalde van aan de zestien uit met een verwoestende volley. Proto was kansloos, Baseggio vierde, maar La Louvière protesteerde meteen. Centrale verdediger Geoffray Toyes viste de bal uit het net en zag dat die volledig plat stond. Pas dan drong het door: de bal was tijdens de fase ontploft.

Serge Gumienny had het doelpunt moeten afkeuren

De oorzaak werd pas jaren later echt duidelijk. Proto vertelt nu dat zijn puntige noppen de bal eerder in de match al licht geraakt hadden, waardoor die langzaam lucht verloor. “Na Walters schot hoorde ik een geluid dat op een pistool leek”, zei hij 20 jaar later. “Maar het kwam uit een andere richting dan de bal. Dat maakte het zo absurd.”

Op het veld ontstond complete verwarring. Baseggio zelf wist niet wat er was gebeurd, de fans al evenmin. Scheidsrechter Serge Gumienny had het doelpunt intussen al goedgekeurd en weigerde het terug te draaien. Volgens het reglement had de goal in principe ongeldig moeten verklaard worden, maar omdat Gumienny niet kon bepalen wanneer de bal precies barstte, bleef hij bij zijn beslissing.

Anderlecht won uiteindelijk met 2-1, terwijl La Louvière nog die avond voorbehoud aantekende. Na de match werd Gumienny afgezonderd van boze spelers, terwijl Proto niet meer met hem ging praten. Hij kwam wel Walter Baseggio tegen, die triomfantelijk de gedeukte bal onder de arm droeg. De fase haalde zelfs Téléfoot op TF1, wereldnieuws in één klap.

Het verhaal leeft twintig jaar later nog steeds voort. Baseggio moest de bal uiteindelijk afstaan aan Adidas, maar de “plofbal” groeide uit tot een cultmoment in het Belgische voetbal. Zondag trekken Anderlecht en Proto opnieuw naar La Louvière, dit keer in andere rollen, maar met een herinnering die nooit helemaal weg zal ebben.