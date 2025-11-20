🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wanneer Anderlecht zondag op het veld van La Louvière aantreedt, komt onvermijdelijk een van de vreemdste momenten uit het Belgische voetbal opnieuw bovendrijven. Het is intussen 21 jaar geleden dat in het toenmalige Constant Vanden Stock Stadion... een voetbal ontplofte.

Een incident dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. Extra bijzonder: Silvio Proto, toen doelman van La Louvière, is vandaag doelmannencoördinator bij Anderlecht. Op 6 november 2004 zakten bijna 24.000 fans af naar Anderlecht voor een topper tussen nummer twee Anderlecht en nummer vier La Louvière. 

De dag van de plofbal

Niemand in het stadion kon vermoeden dat ze getuige zouden zijn van een doelpunt dat maandenlang het gespreksonderwerp in het Belgische voetbal zou blijven. Wat begon als een druilerige avond, zou de geschiedenis ingaan als de dag van de “plofbal”.

Beide ploegen zaten toen vol bekende namen. Anderlecht trad aan met Kompany, Zetterberg, De Boeck, Hasi en Deschacht. La Louvière zette daar een sterke ploeg tegenover met Klukowski, Ishiaku en Odemwingie. Proto bewaart warme herinneringen aan dat elftal onder Albert Cartier, al zou hij die bewuste avond ongewild de hoofdrol krijgen in een van de meest bizarre fases ooit.

Het incident gebeurde na de rust. Walter Baseggio haalde van aan de zestien uit met een verwoestende volley. Proto was kansloos, Baseggio vierde, maar La Louvière protesteerde meteen. Centrale verdediger Geoffray Toyes viste de bal uit het net en zag dat die volledig plat stond. Pas dan drong het door: de bal was tijdens de fase ontploft.

Serge Gumienny had het doelpunt moeten afkeuren

De oorzaak werd pas jaren later echt duidelijk. Proto vertelt nu dat zijn puntige noppen de bal eerder in de match al licht geraakt hadden, waardoor die langzaam lucht verloor. “Na Walters schot hoorde ik een geluid dat op een pistool leek”, zei hij 20 jaar later. “Maar het kwam uit een andere richting dan de bal. Dat maakte het zo absurd.”

Op het veld ontstond complete verwarring. Baseggio zelf wist niet wat er was gebeurd, de fans al evenmin. Scheidsrechter Serge Gumienny had het doelpunt intussen al goedgekeurd en weigerde het terug te draaien. Volgens het reglement had de goal in principe ongeldig moeten verklaard worden, maar omdat Gumienny niet kon bepalen wanneer de bal precies barstte, bleef hij bij zijn beslissing.

Anderlecht won uiteindelijk met 2-1, terwijl La Louvière nog die avond voorbehoud aantekende. Na de match werd Gumienny afgezonderd van boze spelers, terwijl Proto niet meer met hem ging praten. Hij kwam wel Walter Baseggio tegen, die triomfantelijk de gedeukte bal onder de arm droeg. De fase haalde zelfs Téléfoot op TF1, wereldnieuws in één klap.

Het verhaal leeft twintig jaar later nog steeds voort. Baseggio moest de bal uiteindelijk afstaan aan Adidas, maar de “plofbal” groeide uit tot een cultmoment in het Belgische voetbal. Zondag trekken Anderlecht en Proto opnieuw naar La Louvière, dit keer in andere rollen, maar met een herinnering die nooit helemaal weg zal ebben.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg La Louvière - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (23/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière

Meer nieuws

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
3
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
1
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
9
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
10
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
1
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
3
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
7
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
2
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
3
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
3
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

22:00
Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

22:30
Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

21:40
9
Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

21:20
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
5
Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

20:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Daniel Tack Daniel Tack over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Bork Bork over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal Wesl Wesl over Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages Alex Del Piero Alex Del Piero over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg Andreas2962 Andreas2962 over Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move cartman_96 cartman_96 over Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam" J K J K over Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026 cartman_96 cartman_96 over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved