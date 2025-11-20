Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

De Jupiler Pro League wordt dit weekend opnieuw hervat na de interlandbreak. De voetbalbond maakte de scheidsrechters bekend voor speeldag 15.

De interlandperiode zit er alweer op, tijd voor de Jupiler Pro League. Dit weekend krijgen we al meteen enkele leuke affiches te zien. De KBVB maakte ondertussen ook bekend welke scheidsrechters werden aangeduid.

Zulte Waregem trekt op vrijdag naar Sclessin om het op te nemen tegen Standard. Lawrence Visser fluit speeldag 15, de laatste van de heenronde, op gang. Ken Vermeiren is VAR.

Daags nadien is het Nicolas Laforge die Union SG - Cercle Brugge in goede banen moet leiden, met Quentin Pirard als VAR. Bert Put neemt Westerlo - KAA Gent voor zijn rekening, hij kan naar het scherm gestuurd worden door Laurent Willems.

Simon Bourdeaud’hui fluit de laatste wedstrijd van zaterdag: Club Brugge - Charleroi. Hij wordt bijgestaan door Wim Smet. KRC Genk - KV Mechelen, de eerste match van zondag, is voor Bram Van Driessche, die kan geholpen worden door Erik Lambrechts.



Lees ook... 🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal›

Wesli De Cremer werd aangeduid voor Antwerp - Dender met Kevin Van Damme als VAR. La Louvière - Anderlecht is voor Jan Boterberg, Lothar D’Hondt is videoref. Bert Verbeke mag de speeldag afsluiten met OHL - STVV. Brent Staessens kijkt mee vanuit Tubeke.

Scheidsrechters JPL-speeldag 15: