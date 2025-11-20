Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Foto: © photonews

De Jupiler Pro League wordt dit weekend opnieuw hervat na de interlandbreak. De voetbalbond maakte de scheidsrechters bekend voor speeldag 15.

De interlandperiode zit er alweer op, tijd voor de Jupiler Pro League. Dit weekend krijgen we al meteen enkele leuke affiches te zien. De KBVB maakte ondertussen ook bekend welke scheidsrechters werden aangeduid.

Zulte Waregem trekt op vrijdag naar Sclessin om het op te nemen tegen Standard. Lawrence Visser fluit speeldag 15, de laatste van de heenronde, op gang. Ken Vermeiren is VAR.

Daags nadien is het Nicolas Laforge die Union SG - Cercle Brugge in goede banen moet leiden, met Quentin Pirard als VAR. Bert Put neemt Westerlo - KAA Gent voor zijn rekening, hij kan naar het scherm gestuurd worden door Laurent Willems.

Simon Bourdeaud’hui fluit de laatste wedstrijd van zaterdag: Club Brugge - Charleroi. Hij wordt bijgestaan door Wim Smet. KRC Genk - KV Mechelen, de eerste match van zondag, is voor Bram Van Driessche, die kan geholpen worden door Erik Lambrechts.

Lees ook... 🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

Wesli De Cremer werd aangeduid voor Antwerp - Dender met Kevin Van Damme als VAR. La Louvière - Anderlecht is voor Jan Boterberg, Lothar D’Hondt is videoref. Bert Verbeke mag de speeldag afsluiten met OHL - STVV. Brent Staessens kijkt mee vanuit Tubeke.

Scheidsrechters JPL-speeldag 15:

  • Standard - Zulte Waregem: Lawrence Visser
  • Union SG - Cercle Brugge: Nicolas Laforge
  • Westerlo - KAA Gent: Bert Put
  • Club Brugge - Charleroi: Simon Bourdeaud’hui
  • KRC Genk - KV Mechelen: Bram Van Driessche
  • Antwerp - Dender: Wesli De Cremer
  • La Louvière - Anderlecht: Jan Boterberg
  • OHL - STVV: Bert Verbeke
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
3
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
1
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
9
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
1
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
3
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
10
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
7
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

18:00
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

22:00
Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

19/11
1
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
2
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
3
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
3
"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

17:20
Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

22:30
Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

21:40
9

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

