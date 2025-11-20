Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Yasin Özcan en Mihajlo Ilic kwamen op huurbasis met aankoopoptie naar Anderlecht, maar de twee centrale verdedigers krijgen geen speelminuten. Was dat een fout van Olivier Renard? De sportief directeur van paars-wit legt uit.

De eerste zomermercato van Olivier Renard bij Anderlecht kreeg al flink wat kritiek. Eerst omdat hij de overtollige spelers niet verkocht kreeg, en daarna omdat de kern volgens velen niet genoeg versterkt werd.

Heel wat dossiers waarop de sportief directeur mikte, draaiden anders uit dan gehoopt. Denk maar aan de huur van Yasin Özcan en Mihajlo Ilic. De twee centrale verdedigers, gehuurd van respectievelijk Aston Villa en Bologna, hebben samen nog maar iets meer dan 120 speelminuten verzameld in het eerste elftal van Anderlecht.

Olivier Renard verdedigt de komst van Yasin Özcan en Mihajlo Ilic

Nochtans hebben beide spelers een aanzienlijke marktwaarde, net zoals de verwachtingen bij hun komst groot waren. Gooit Anderlecht dan geld in het water door twee talentvolle maar amper gebruikte spelers binnen te halen? Olivier Renard reageerde in La Dernière Heure.

"Wij betalen nul euro voor hun huur. De aankoopoptie voor Özcan is correct: 8 miljoen. Als hij titularis wordt bij Anderlecht, stijgt zijn waarde gemakkelijk naar 15 miljoen. We hebben gezien wat er met Šimić gebeurde", aldus Renard.

"Özcan staat op een wereldwijde lijst van 100 spelers onder de 20 jaar met de hoogste marktwaarde. Hij speelde al meer dan 100 wedstrijden in Turkije. En Ilic komt van Bologna, een club die in de top tien staat qua geslaagde investeringen en doorverkoop."

De sportief directeur vindt dus dat zijn keuzes wél verantwoord waren en dat hij goed heeft gehandeld door deze twee spelers naar Anderlecht te halen. Intussen denkt Besnik Hasi daar duidelijk anders over en zouden beide verdedigers al tijdens de wintermercato kunnen worden teruggestuurd naar hun club.