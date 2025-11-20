De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De Rode Duivels hebben zich weten te plaatsen voor het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico. Rest de vraag welke Belgische spelers daarna doorgaan richting EK 2028 en/of WK 2030. Mogelijk zijn er opnieuw een paar ervaren Rode Duivels die er de brui aan zullen geven.

Na elk groot toernooi zijn er wel een aantal spelers die er de brui aan geven als international en dat zou ook na het WK 2026 het geval kunnen zijn.

Diverse spelers zijn ondertussen de 30 flink gepasseerd en dan is een extra cyclus van twee of vier jaar als international niet altijd evident. Tot op heden heeft er nog niemand afscheid genomen, mogelijk horen we dat pas tegen volgende zomer.

Most deserving possible future U2⃣1⃣ #Belgium 🇧🇪 full internationals as per 2025 capital experience* 💫

🥇 #MikePenders (gk)

🥈 #MartinDelavallee (gk)

🥉 #MathiasDelorge (cm)

*Minutes in 5⃣0⃣ top divisions weighted by matches' sporting level and results pic.twitter.com/Gt8yQqyF8G — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 20, 2025

Maar voor elke speler die mogelijk afscheid neemt, moet er natuurlijk ook een 'opvolger' gevonden worden. Het internationaal onderzoeksbureau CIES heeft alvast eens gekeken bij de Belgische beloften wie er al de nodige ervaring heeft opgedaan.

De top-10 toont spelers van verschillende clubs

Lees ook... Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld›Volgens hen moet er in doel vooral gekeken worden naar Mike Penders, die al grote sier maakte bij KRC Genk en nu ook bij Straatsburg in de Ligue 1 mooie dingen laat zien.

Ook Martin Delavallée van Charleroi en Mathias Delorge van Gent staan in de top-3 als het gaat over speelminuten opgedaan in wedstrijden die ertoe doen. Ook Standard, Club Brugge, Anderlecht, Dender en Union SG mogen zich in de handen wrijven als het gaat over een speler in de top-10.