De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben zich weten te plaatsen voor het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico. Rest de vraag welke Belgische spelers daarna doorgaan richting EK 2028 en/of WK 2030. Mogelijk zijn er opnieuw een paar ervaren Rode Duivels die er de brui aan zullen geven.

Na elk groot toernooi zijn er wel een aantal spelers die er de brui aan geven als international en dat zou ook na het WK 2026 het geval kunnen zijn. 

Diverse spelers zijn ondertussen de 30 flink gepasseerd en dan is een extra cyclus van twee of vier jaar als international niet altijd evident. Tot op heden heeft er nog niemand afscheid genomen, mogelijk horen we dat pas tegen volgende zomer.

Maar voor elke speler die mogelijk afscheid neemt, moet er natuurlijk ook een 'opvolger' gevonden worden. Het internationaal onderzoeksbureau CIES heeft alvast eens gekeken bij de Belgische beloften wie er al de nodige ervaring heeft opgedaan.

De top-10 toont spelers van verschillende clubs

Lees ook... Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veldVolgens hen moet er in doel vooral gekeken worden naar Mike Penders, die al grote sier maakte bij KRC Genk en nu ook bij Straatsburg in de Ligue 1 mooie dingen laat zien.

Ook Martin Delavallée van Charleroi en Mathias Delorge van Gent staan in de top-3 als het gaat over speelminuten opgedaan in wedstrijden die ertoe doen. Ook Standard, Club Brugge, Anderlecht, Dender en Union SG mogen zich in de handen wrijven als het gaat over een speler in de top-10.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Mathias Delorge
Martin Delavallee
Noah Mbamba

Meer nieuws

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
1
Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

19:40
1
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

20:00
'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
1
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
2
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
3
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
9
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
19
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
8
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
11
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
4
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
3
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
6
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bink65 Bink65 over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Andreas2962 Andreas2962 over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal Bink65 Bink65 over Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK Bink65 Bink65 over Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK FC Bubbles FC Bubbles over 'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland' rinus michels rinus michels over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' LordJozef LordJozef over Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht Jasperd Jasperd over Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved