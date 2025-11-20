Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Deze week verlengde Standard het contract van Ibrahim Karamoko tot juni 2030. Bij de Rouches hebben nu bijna alle spelers een overeenkomst die minstens tot volgend seizoen loopt... Maar niet allemaal.

Marc Wilmots besloot vorige zomer om de transferaanpak van Standard drastisch te veranderen. Gedaan met verhuurde spelers in overvloed: Matricule 16 huurde voor het seizoen 2025-2026 niemand en breidde net het aantal spelers met een langdurig contract uit.

Die contracten worden bovendien een stuk beter beheerd dan onder de vorige bestuurders. Standard, dat in het verleden meerdere spelers met een hoge marktwaarde gratis zag vertrekken omdat hun aflopende contract niet tijdig verlengd werd, wil dat soort scenario’s absoluut vermijden. Het doel: de waarde van de club én de kern verhogen, en opnieuw stevige transfers kunnen realiseren.

Ibrahim Karamoko 2030

Adnane Abid 2029

Matthieu Epolo 2029

Henry Lawrence 2029

Dennis Eckert Ayensa 2028

Daan Dierckx 2028

Nayel Mehssatou 2028

Tobias Mohr 2028

Timothé Nkada 2028

Casper Nielsen 2028

Lucas Pirard 2028

Rafiki Saïd 2028 https://t.co/BHbQJ2gzrK — Wout Ectors (@WoutEctors) November 17, 2025

Bijna geen enkele Standard-speler zit nog in zijn laatste contractjaar

Om die reden verlengden de Rouches deze week het contract van Ibrahim Karamoko. De voormalige defensieve middenvelder, nu centrale verdediger, ligt dankzij zijn nieuwe overeenkomst vast tot juni 2030. Bij Standard blijven amper spelers over van wie het contract niet minstens tot volgend seizoen loopt.

Eén speler valt nog onder die categorie, en staat op een cruciaal moment in zijn Standard-carrière: Alexandro Calut, die de club vervoegde in 2016 toen hij amper 13 was. In 2024 tekende hij een verlenging van twee seizoenen, tot 30 juni 2026.

De linksachter van 22 ontbreekt al sinds de nederlaag tegen Anderlecht, maar is inmiddels terug uit blessure en zal opnieuw in de selectie zitten van Vincent Euvrard voor het duel tegen Zulte Waregem vrijdag. Tussen nu en de wintermercato speelt hij voor zijn toekomst.

Alexandro Calut moet bewijzen dat hij goed genoeg is om te blijven

Zijn contract bevat namelijk een optie voor twee bijkomende jaren. Maar nadat hij zijn basisplaats verloor door de komst van Tobias Mohr, zal Calut, ook op training, moeten aantonen dat hij deel kan uitmaken van het nieuwe Standard. Zo niet, dan wordt de optie niet gelicht en zou hij al in januari kunnen vertrekken, zodat de club hem niet gratis verliest in juni.

Marc Wilmots, die afgelopen zomer al op zoek was naar een nieuwe linksachter, zal dus snel knopen moeten doorhakken. Zeker omdat nog een andere weinig overtuigende linksachter een contract heeft tot 30 juni 2026: Boli Bolingoli. Ook Souleyman Doumbia (vertrekt), Matteo Godfroid (optie tot 2028), Léandre Kuavita (optie tot 2027) en Hakim Sahabo spelen de komende maanden hun eigen toekomst uit.