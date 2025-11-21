Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Bayern München wil Dayot Upamecano, die momenteel het onderwerp is van diverse transfergeruchten, langer aan zich binden. De Duitse club gaat de onderhandelingen versnellen. Vincent Kompany dringt daar ook op aan.

De journalisten bij Kicker Georg Holzner en Frank Linkesch onthullen dat de leiders van Bayern München voorzichtig optimistisch zijn over het sluiten van een akkoord met Dayot Upamecano. De speler zelf overweegt nog steeds om zijn contract te verlengen.

De verdediger zei onlangs het volgende tegen L'Équipe: "Mijn agent zorgt voor mijn toekomst. We zullen de juiste beslissing nemen. Ik word goed geadviseerd. Ik blijf me concentreren op dit seizoen en op mijn doelen met de club en het nationale team. Ik denk niet aan een transfer." 

Alle deuren staan op een kier

De speler is bereid om te verlengen, maar dat zal vooral afhangen van de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst. Het salaris en de tekenbonus zijn belangrijke factoren voor hem.

De club van Kompany beseft dat de speler toestemming heeft om vanaf januari officieel met andere teams te praten. Ze willen deze deal dus regelen voordat hij een uitweg vindt.

Upamecano heeft een contract tot het einde van het seizoen

Lees ook... Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zichZijn contract met Bayern loopt namelijk af op 30 juni 2026. Hij heeft dus nog minder dan een jaar contract in Duitsland. De zaken kunnen spoedig veranderen voor de Fransman. Deze verlenging zou uiteraard Vincent Kompany verheugen, die hem als een sleutelfiguur van het team beschouwt en dan ook een versnelling hoger wil schakelen.

