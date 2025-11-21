Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Zulte Waregem trekt op zondagavond naar Standard voor een belangrijk en pittig duel in de strijd om de top-6. Als Essevee kan winnen bij de Rouches, dan springen ze voor minstens een dagje naar de vijfde plaats in het klassement.

Zulte Waregem had vooraf duidelijke doelen naar voren geschoven: de top-12 halen en een zo rustig mogelijk seizoen draaien. Zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten pakken om de Relegation Play-offs te ontlopen.

Zulte Waregem heeft voor halfweg al 19 punten, maar wil meer

Tot dusver zijn ze met 19 wedstrijden uit 14 wedstrijden goed begonnen. Op schema om zeker boven de dertig punten uit te komen en veilig te zijn. Met een overwinning op Standard mag echter gedroomd worden van meer.

Tochukwu Nnadi is een metronoom op het middenveld van Essevee, maar niet de man van de grote woorden. Toch toont ook hij nu de nodige ambities met Zulte Waregem.

Kan Zulte Waregem de top-6 halen?

"Waarom zouden we niet mikken op een plekje in de top-6? We hebben er echt de kwaliteiten voor. Ik ga niet zeggen welke doelstelling we als groep hebben geformuleerd, dat blijft intern, maar ik acht ons heus wel in staat om mee te strijden voor een ticket voor de Champions' Play-Offs."

Lees ook... LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan!›"Uiteindelijk blijft het behoud en een zorgenvrij seizoen afwerken, onze voornaamste opdracht”, is Nnadi duidelijk in zijn analyse. Dromen mag, met Erenbjerg hebben ze ook de topschutter in de rangen.