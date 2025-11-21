Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Een mooie wedstrijd staat dit weekend op het programma in de Jupiler Pro League. La Louvière ontvangt Sporting Anderlecht, maar dat zal gebeuren zonder Brusselse supporters. Dat hebben ze bij RSC Anderlecht beslist.

Er zijn ongeveer (en amper) 400 tickets ter beschikking gesteld aan de Brusselse club. Niets nieuws: dit is al sinds het begin van het seizoen het geval op La Louvière. De supporters van Standard hadden deze verplaatsing om dezelfde reden al geboycot.

Anderlecht vindt het aantal beschikbare tickets te laag voor verplaatsing naar La Louvière

Ook de Brusselse supporters vinden het quotum voor bezoekende fans te laag. Zij zijn van mening dat fans onder zulke omstandigheden niet kunnen komen supporteren.

Het is de tweede keer dit seizoen dat de fans van Anderlecht weigeren om zich te verplaatsen. Eerder dit seizoen gingen ze al niet naar OH Leuven. Dit zou ook nog steeds het geval kunnen zijn voor de verplaatsing naar Westerlo op 6 december, als het bezoekersquotum niet verhoogd wordt door de club uit de Kempen.

Is Anderlecht klaar om in actie te komen? Gesprek met Pro League op komst

Het Laatste Nieuws onthult dat Anderlecht hierover met de Pro League wil praten. De club denkt dat de regels wat betreft de minimale capaciteit voor fans van de tegenstander herzien moeten worden.

De aftrap van de wedstrijd tussen La Louvière en Anderlecht vindt plaats op zondag om 18u30. Het is een wedstrijd in het kader van de vijftiende speeldag van de Pro League.