Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een mooie wedstrijd staat dit weekend op het programma in de Jupiler Pro League. La Louvière ontvangt Sporting Anderlecht, maar dat zal gebeuren zonder Brusselse supporters. Dat hebben ze bij RSC Anderlecht beslist.

Er zijn ongeveer (en amper) 400 tickets ter beschikking gesteld aan de Brusselse club. Niets nieuws: dit is al sinds het begin van het seizoen het geval op La Louvière. De supporters van Standard hadden deze verplaatsing om dezelfde reden al geboycot.

Anderlecht vindt het aantal beschikbare tickets te laag voor verplaatsing naar La Louvière

Ook de Brusselse supporters vinden het quotum voor bezoekende fans te laag. Zij zijn van mening dat fans onder zulke omstandigheden niet kunnen komen supporteren.

Het is de tweede keer dit seizoen dat de fans van Anderlecht weigeren om zich te verplaatsen. Eerder dit seizoen gingen ze al niet naar OH Leuven. Dit zou ook nog steeds het geval kunnen zijn voor de verplaatsing naar Westerlo op 6 december, als het bezoekersquotum niet verhoogd wordt door de club uit de Kempen.

Is Anderlecht klaar om in actie te komen? Gesprek met Pro League op komst

Het Laatste Nieuws onthult dat Anderlecht hierover met de Pro League wil praten. De club denkt dat de regels wat betreft de minimale capaciteit voor fans van de tegenstander herzien moeten worden.

Lees ook... Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"De aftrap van de wedstrijd tussen La Louvière en Anderlecht vindt plaats op zondag om 18u30. Het is een wedstrijd in het kader van de vijftiende speeldag van de Pro League.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière

Meer nieuws

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
1
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
2
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
3
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
2
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
2
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
1
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
1
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

07:20
1
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
8
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
4
"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

22:31
1
De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

19:21
Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

22:00
Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

19:40
9
Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

21:20
Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
5
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
12
Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

20:00
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
2
'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
1
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen CringeMedia CringeMedia over Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp" Dave79 Dave79 over Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" LordJozef LordJozef over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal Mr bacardi Mr bacardi over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Charly Charly over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Artevelde Artevelde over De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil dbr1609 dbr1609 over 'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact' Shake spier Shake spier over Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard Nelvafrel Nelvafrel over "België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved